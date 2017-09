Cuánto recibió cada comuna de la Cuarta por reparto de ATN

Un informe dado a conocer días atrás reveló que la Casa Rosada concentró la mayor parte del reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a municipios de Cambiemos, informó el portal de noticias Cuarto Político.

En lo que va del año, los intendentes oficialistas se quedaron con el 84,5% de los aportes que el Ministerio del Interior giró al territorio bonaerense para pagar sueldos o enfrentar emergencias por inundaciones.

Y en la Cuarta Sección, donde días atrás se conoció que los municipios de Trenque Lauquen, General Villegas, Junín, General Arenales, Rivadavia, y Carlos Tejedor, todos de Cambiemos, recibieron ATN por un total de 37 millones de pesos para hacerle frente a las inundaciones, esta premisa se mantiene.

Hasta fines de agosto se repartieron un total de 76,5 millones de pesos. El dato es que ese dinero fue repartido entre municipios oficialistas y randazzistas, quedando al margen los de Unidad Ciudadana (kirchneristas) y de 1País (massistas).

Los municipios de Cambiemos que recibieron aportes son General Villegas ($ 20 millones); Bragado ($15 millones); General Arenales ($ 11 millones); Rivadavia ($ 6 millones); Carlos Tejedor ($ 5 millones); Lincoln ($ 5 millones); Junín ($ 7 millones); y Trenque Lauquen ($ 4 millones).

Mientras que los dos distritos de Cumplir favorecidos fueron Hipólito Yrigoyen ($ 2 millones) y Alberti ($ 1,5 millones).

Los que no recibieron fueron Chacabuco, Florentino Ameghino, Nueve de Julio y General Viamonte (todos de Cambiemos); Pehuajó y Leandro N. Alem (Unidad Ciudadana); General Pinto y Chivilcoy (1País); y Carlos Casares (Cumplir).

El primero en hacerse eco de este reparto y sentirse “excluido” fue el intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, quien le envió una nota al ministro Rogelio Frigerio, “solicitándole se otorgue un ATN a nuestro distrito, habida cuenta de la situación que también se vive en Pehuajó, especialmente en los cuarteles 3, 4, 5, 6, 11, 14, 15 y 16 que afecta las localidades de Mones Cazón, Magdala, Girondo, Madero, Juan José Paso y Nueva Plata entre otras”.

En mismo sentido se pronunció el diputado Avelino Zurro, quien a través de las redes sociales también denunció la situación.

En diálogo con Cuarto Político, el diputado provincial Fabio Britos, advirtió que “Provincia cumple en tiempo y formas tanto en lo que se refiere a reparto de Coparticipación como de los recursos para obras aprobados en el Presupuesto; en cambio distinta es la situación de Nación que no sólo no nos ha otorgado nada sino que además nos debe plata”.

Por su parte, el intendente de General Pinto, Alexis Guerrera, expresó a este medio que “este año no recibí ningún ATN”, pero aclaró que “estoy intentando sacar uno por tema inundaciones”.