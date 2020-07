Cuando todo esto termine…

La frase, henchida de deseos, la escuchamos casi a diario. Puede ser el corolario de en encuentro fugaz y distanciado que nos sorprende mientras se cumplimenta presencialmente un trámite indelegable. O como corolario de un diálogo telefónico o despedida de una “chateada”

Unos meses atrás era otra la frase que oficiaba de adiós o chau: “Nos vemos”. Una deliciosa ambigüedad que nos enlazaba desiderativamente con el vecino de la esquina o con el que vive a 1.000 kilómetros o allende los mares. Aunque suene ingenuo, el “nos vemos” contenía una dosis de tranquilidad: de alguna manera se van a dar las condiciones para que podamos encontrarnos si así lo deseamos.

Los puristas del idioma trataron de perimir al “nos vemos”, aludiendo a su fragilidad gramatical o a su falta de contundencia semántica. Nada pudieron. Debieron rendirse a la evidencia; “Nos vemos” (o “nos estamos viendo”) iba en camino de derrotar a “chau, adiós, hasta pronto”.

Pero llegó el Covid 19 y se hizo cargo de la situación, Plantó sus mojones de incertidumbre y miedo. Y casi nos convenció que verse cara a cara, estrechar a otro en un abrazo o estampar un beso se transformaba en un pecado digno de los fuegos del Averno. Una sensación que nos hace sentir raros por dentro. Por fuera, ya se sabe: el tapaboca/nariz/mentón alza su barrera.

La pandemia que engendró para los argentinos esta cuarentena interminable nos cambió la vida; a unos más, a otros menos, a otros mucho. Algo nos iguala: la valoración tardía de tantas cosas que considerábamos pequeñas, casi lúdicas y que hoy adquieren una dimensión insospechada. Como esa traviesa seguridad de que estarían despejados todos los caminos para el “nos vemos” si es que así lo queríamos de verdad.

Ahora nos aferramos a la espera de un mañana sin la continua amenaza ominosa del virus. Mañana que va a llegar aunque no nos diga cuándo. Y para eso la peleamos. Como podemos: saltando de fase en fase con la misma gana de ganar que cuando jugábamos a la rayuela; creando protocolos y tutoriales donde antes sólo había explicaciones. Obedeciendo, protestando, puteando, cumpliendo a la perfección el rol de opinólogos. Recogiendo muchos pedazos de vidas que andan dispersándose por ahí. Comprometiéndonos -para ahora y para después- a no dejar solos a los que llevan la peor parte.

Mientras, como viajero en un camino” fragoso, va y viene el” Cuando todo esto termine…” Es un velado tributo recordatorio de los abrazos, los asados, la luz verde para las canchas, los escenarios y los boliches.

Todo volverá cuando todo esto pase. Y ojalá nosotros volvamos distintos, distintos para mejor, que muchas actitudes solidarias dejen de ser una remera para transformarse en un sello. Y que nos metamos en la cabeza que todos, somos todos, no algunos.

Para que no sean en vano las desazones y las angustias, los sueños derrumbados.