“Cuando se buscan argumentos que engañan a la gente, no le hacen bien a Trenque Lauquen

A lo largo de su presentación el mandatario explicó que el incremento en el ABL -que no se toca desde el 2016- representa 65 pesos mensuales para los vecinos y que la tarifa del servicio de agua es aquí la mitad que en distritos vecinos.

Fernández dijo dirigirse “a los vecinos” con la intención de “no confundir” y que al tomar como parámetro una vivienda con valuación fiscal en 96 mil pesos el aumento es de 65 pesos; es decir 32 pesos por año si se considera que no se aumenta desde hace dos años y que en los barrios donde las viviendas son de menor valuación el impacto es de 13 pesos.

En términos comparativos, sostuvo que un empleado municipal categoría 1 en el año 2000 pagaba de ABL el equivalente al 3,63% del sueldo municipal. Luego, en 2008, 2010, 2012, 2014, 2016 y 2018 fluctuó entre un 2,70 y un 2,90 y este año va a significar 2,88 %. “El aumento de tasas respeta en términos de porcentaje, lo que históricamente fue y más bajo de lo que se cobró en el año 2000 y parecido al 2008”.

Ahora, si el aumento se habría pactado de acuerdo al incremento salarial desde el año 2008 en adelante el valor de la tasa “exactamente igual a la que estamos proponiendo ahora”.

En cuanto al servicio de agua, señalar que la tarifa tiene dos objetivos: “regular el consumo porque es un bien escaso y, por el otro lado, la tarifa tiene que ver con el costo real del servicio”. El consumo de una familia tipo por bimestre significa 336 pesos. “En otra localidad, en un servicio provisto por ABSA: más de 600 pesos. En Trenque Lauquen la gente paga la mitad de lo que se paga en Pehuajó, Carlos Casares y Guaminí, por ejemplo”. En 30 de Agosto se paga 1300 pesos lo que acá en Trenque Lauquen se paga 336 pesos. “Trenque Lauquen tiene un costo racionable y con mejor servicio”.

Por otro lado, explicó que ante las versiones que se aumentará “el 1200% en las tasas del cementerio” hay que explicar que existe una “tasa específica que se cobra cuando por ejemplo hay un cadáver que está a la espera, en guarda, por ejemplo de un análisis de ADN. Esto tenía un costo de 8 pesos por día, ahora pasará a costar 100 pesos. Esto se da en 5 casos en el año, específicos. Ninguna familia tiene esta tasa, es solamente para estos casos. Hay que ser razonables al momento de comunicar, porque generar incertidumbre a la gente no es bueno”.

En cuanto a los jardines maternales explicó que “es parte de nuestra estrategia de intervención social. Duplicamos la matrícula y eso se financió con el Fondo Educativo. Este año hubo una modificación del Fondo educativo lo que significa 8 millones de pesos menos para Trenque Lauquen y, además, se debe aplicar un 40% para hacer escuelas. Eso le genera un problema de financiamiento de Jardines Maternales al Municipio, que va a absorber esa diferencia, pero nos parecía que la comunidad también podía hacer un esfuerzo”.

“El esfuerzo lo va a hacer la gente que tenga más de dos ingresos de salarios mínimos, es decir más de 20 mil pesos”. De acuerdo a la declaración jurada de las familias cuando inscribieron sus hijos, el 64% no pagará nada, lo que representan 408 alumnos. A partir de allí hay una tributación progresiva. “Se estima que se recaudarán 2,6 millones a lo largo del año y se evaluarán todas las excepciones que sean necesarias. No somos recaudadores de impuestos, gestionamos la ciudad para la gente, pero debemos generar equidad en la población.

También enfatizó que en este nuevo plan de tasas harán un mayor esfuerzo “los que pueden tributar más, por ejemplo las grandes superficies comerciales, supermercados, bancos”. Otro tema es que se va a cobrar una tasa “por el recupero de bidones de agroquímicos. Esto va a permitir recuperar la inversión que se hizo y hacer el CAT en 30 de Agosto”.

El Mandatario enfatizó que Trenque Lauquen tiene que ir hacia una mayor autonomía económica que no signifique depender de los envíos de recursos de Nación y Provincia, y habló del “compromiso para estar juntos en momentos difíciles. Trenque Lauquen es lo que es por el esfuerzo. No lo abandonemos” y se quejó que hay algunos sectores “que quieren que a Trenque Lauquen le vaya mal, sin percibir que esas acciones no van en contra de Miguel Fernández sino de la gente. Cuando se buscan argumentos que engañan a la gente, no le hacen bien a Trenque Lauquen”, concluyó.