“Cuando me vaya, lo haré con la sensación de haber cumplido con lo que me había propuesto”

Mario Clementi es el director de Las Tunas. Se hizo cargo el 10 de abril del 2018, viene de ser sub director de Sierra Chica: “El objetivo es fortalecer el área educación, sumar cursos de formación profesional. Tenemos la Escuela de educación Primaria y secundaria “Ernesto Sábato” que cuenta con biblioteca propia y que funciona dentro del Penal bajo la dirección de Nelson Álvarez que viene trabajando muy bien. De hecho este año concurrieron a la secundaria un total de 56 personas y a la primaria 22. Incluso hay una persona que concurre diariamente al Instituto de Formación Docente Nº40, bajo el sistema de semi libertad. Sobre un total de 130 internos alrededor de veinte lo han finalizado ahí, más los que están estudiando y otros que ingresaron con el secundario completo. Estamos realmente bien en ese aspecto”, reflexionó.

En este sentido, el entrevistado agregó que para la demanda en nivel terciario “este año lo canalizamos a través del Centro de Formación Profesional 401. Hemos tenido cuatro cursos: Administración de Pymes, Carpintería, Soldadura y Huerta, con una asistencia de 15 internos por curso aproximadamente, salvo el curso de Huertas que era con salidas transitorias al cual concurrían dos internos”.

n Las aulas

“Hasta el año pasado -agregó Clementi- teníamos que usar las aulas de la escuela de manera que los cursos quedaban sujetos a la disponibilidad y horarios de las mismas. Por lo que empezamos con las gestiones para la construcción de cuatro aulas dentro del tinglado donde también funcionan los talleres. Se mandaron los planos elaborados con el asesoramiento de una arquitecta trenquelauquense, se aprobaron y el domingo pasado llegaron los materiales y el jueves llegan la cuadrillas que va a armar las aulas que serán exclusivamente para los cursos de la Extensión del CFP 401.” Todo estos proyectos son posible también gracias al acompañamiento de la Jefatura de Complejo Zona Sur y la Jefatura del Servicio Penitenciario bonaerense

El director del Penal estimó que para febrero estarán listas: “Cuando me vaya, me voy a ir tranquilo con la sensación de haber cumplido con lo que me había propuesto”.

n Biblioteca

Otro de los proyectos que destacó el entrevistado apunta a la creación de un pabellón literario. “Después que salió en el diario el pedido de donaciones, conocí a Javier Sánchez Wrba, quien trabaja como secretario en el Senado bonaerense, le escribí y tuve una gran respuesta ya que me consiguió un montón de libros. También llegó material a través del Departamento de Cultura del Complejo Sur de Bahía Blanca. Y la comunidad en general respondió muy bien, tanto que hoy contamos con 1.700 ejemplares”, remarcó.

Clementi informó además que el producto de los talleres se dona en algunos casos o se venden si entran por orden de trabajo o encargue de los particulares y con precios competitivos. Por el trabajo realizado los internos reciben un peculio.

n Deporte

Hoy la Unidad 20 de Trenque Lauquen cuenta con el consolidado equipo de rugby “Los Bravos de Pincén”. Desde hace casi tres años, los ex rugbiers Santiago Maffía, Alejandro Almasqué, Fernando Gregorini, Javier Pizzichini, Francisco Barrere y Rafael Brandes, están a cargo del conjunto del penal y desarrollan un gran trabajo, cada miércoles, en pos de la inclusión. En tanto, la jefatura de la Unidad coordina las tareas necesarias para la concreción de este tipo de actividades.

n Reinserción

A través de la fábrica de pelotas El Pase, que ya cuenta con personería jurídica, hay gente que ha logrado reinsertarse, según informó el entrevistado: una persona tiene trabajo en Villegas, otro hace trabajos rurales, uno en la municipalidad y un cuentapropista en Carlos Casares. “De todos los que pasaron hacemos un seguimiento y un contacto básicamente telefónico o vía redes sociales”, explicó.

A la hora de evaluar quién puede ir a la fábrica (que nace de la Pastoral Carcelaria), Martín Herrero da su opinión al respecto, Mario Clementi hace su informe desde su lugar pero finalmente el Dr. Puebla, como Juez de Ejecución, es quien decide si le permite o no al interno insertarse en el programa.

– ¿Cuál es el grado de reincidencia de los internos?

– El porcentaje es bajo pero porque se trabaja con la persona, estudian, adhieren a las capacitaciones y como hay prácticamente la misma cantidad de internos que penitenciarios, tienen la posibilidad de hacer un seguimiento casi uno a uno.

Por supuesto que hay que ir a buscar al interno. Trabajar todos los días con ellos, tener el contacto diario. Para eso hay personas encargadas que es el Jefe de penal y dos sub jefes. Es la única manera para lograr recuperar y reinsertar positivamente cuando llegue el momento.

– ¿Cómo es la vida familiar del interno?

– En la gran mayoría de los casos han tenido problemas desde su niñez. Han sufrido pérdidas, falta de figura paterna, las madres se ven superadas, los chicos se van de la casa y se agravan los problemas. Es uno de los tantos motivos, también están los que sufren agresiones, familias disfuncionales y más, mucho más.

En cuanto a las visitas, las que más los acompañan son las mujeres con sus chicos y las madres. Los padres en menor medida. También están los que no reciben visitas, son muy poquitos pero hay. Para Nochebuena, tendrán visitas desde las ocho de la mañana hasta la una de la tarde, luego un cierre parcial y a las cuatro de la tarde vuelven a abrir para compartir con los compañeros durante la tarde y la cena que tendrá un menú mejorado y a las 20hs se realiza el cierre definitivo del día de la población carcelaria.

– ¿Cómo es un día de trabajo en el Penal?

– Comienza la actividad a las siete de la mañana, se abren las puertas de las celdas que dan a un pasillo común por cada pabellón. Son dos pabellones con cuatro celdas cada uno, un pabellón colectivo que sería el área de convivencia y la Alcaidía donde están los internos que recibimos sin prisión preventiva que no pueden tener relación con los que ya están y con actividades a contraturno del resto. Ya para las ocho de la mañana empiezan las actividades de los que van a la escuela, a los talleres y los poquitos que se quedan en el pabellón comienzan con las tareas de limpieza y mantenimiento. Esto es hasta el mediodía que vuelven y se comparte el almuerzo que es elaborado por internos con alimentos provistos por el Estado. Después del mediodía retoman las actividades y las 18 horas ya vuelven a los pabellones y se hace el recuento y a las 20 horas se hace el “cierre de la población”, cada uno a su celda y ahí ya se cierran las puertas. Los días jueves, sábados y domingos reciben visitas.