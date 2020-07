“Cuando esta pesadilla termine, volveremos a sentarnos en ese espacio maravilloso que tenemos en esta ciudad”

El anuncio del intendente el último viernes sobre el comienzo de la primera etapa de obra de refacción de este emblemático recinto cultural local, generó una enorme expectativa en los hacedores del arte de Trenque Lauquen. “Escuchar esta noticia es un bálsamo para los artistas, como una botella de agua en el medio del desierto”, expresó el reconocido artista Carlos Debat.

Luego de que el intendente Miguel Fernández presentara el último viernes el proyecto integral de refacción del Teatro Español que se llevará a cabo en tres etapas, comenzando por la intervención de la planta baja del edificio, y se estableciera como posible fecha de apertura de la sala el próximo 10 de diciembre, mucha fue la alegría que esta noticia generó en la comunidad artística local.

Así lo demuestra una serie de consultas que La Opinión realizó a referentes del arte de Trenque Lauquen quienes brindaron su opinión al respecto. Todos los consultados celebraron este comienzo de obra que los llena de esperanza.

Apoyar, expandir, fomentar

La multifacética artista Silvina Orozco, quien desde hace varios años ha montado diferentes espectáculos en esta histórica sala, comentó su opinión al respecto: “Todo lo que se haga para apoyar, expandir y fomentar la cultura me parece fenomenal. El Teatro Español, además, tiene una magia muy particular. Se tardó bastante, pero ya no importa. Lo importante es que cuando esta pesadilla termine o se controle o caduque, volveremos a sentarnos en ese espacio maravilloso que tenemos en esta ciudad y que, aunque mucha gente no se de cuenta, es sumamente necesario”, dijo antes de agregar: “Intenten imaginarse la vida sin arte o sin espacios artísticos, es imposible. Si somos conscientes de la importancia de ese espacio, lo vamos a cuidar y a defender mejor, desde los artistas y desde el público en general. Es vital ¡Para todos! ¡Una ciudad sin arte está muerta! y nadie quiere vivir en una ciudad muerta, excepto los zombies”.

“Salvartista”

Por su parte, el reconocido bailarín Carlos Debat, manifestó: “Es una excelente noticia, es como una botella de agua en el medio del desierto. Más que un salvavidas, es un ‘salvartista’. Para todos los que vivimos del arte y amamos el teatro (y sobre todo este teatro) la verdad que es una alegría enorme. ¿Debería haberse hecho antes? Sí, se podría haber arrancado mucho antes, pero no nos vamos a quedar con eso. Lo importante hoy es que se va a empezar a hacer”.

En otro párrafo de sus palabras, Debat comentó: “Con todo lo que está pasando y que no se vislumbra ninguna buena noticia con respecto al laburo de los artistas el cual fue el primer trabajo que cayó y el último que se va a levantar (porque de acá a que yo vuelva otra vez a vestirme de mujer para animar una fiesta, un cumpleaños o un casamiento, va a pasar un montón de tiempo) escuchar esta noticia de la refacción del teatro es una muy buena noticia. Que nos digan que para diciembre puede vislumbrarse una posibilidad de que nos podamos juntar algunos pocos de Trenque Lauquen y hacer algo en el teatro, ya es una buena noticia, una alegría enorme para nosotros”.

“Un bálsamo”

Por último, Debat contó que “el otro día hablaba con unos amigos y les decía que Trenque Lauquen no tiene muchos lugares donde poder hacer espectáculos grandes. Entonces, esta posible reapertura del teatro para diciembre es un bálsamo para los artistas”. “Me parece que es un buen momento para hacerlo aprovechando esta situación en la cual el teatro no se está pidiendo por la circunstancia que todos conocemos. Y me parece bien que se gaste la plata que se tenga que gastar en poder volver a tener un teatro en condiciones para poder ser utilizado. Es a favor de la cultura, no en contra de la cultura. Ojalá algún día lo puedan entender de esa manera”, culminó.

Alegría

El músico y productor local Esteban Monópoli también brindó su opinión sobre esta noticia: “La verdad que es una alegría que se proyecte una obra necesaria tanto en lo edilicio como en lo que es a nivel seguridad. Es muy necesario para el teatro, para los espectadores y para la comunidad cultural. Celebro personalmente que el teatro vuelva a vivir. Son momentos difíciles, pero, proyectando por etapas, es mucho mas accesible poder tener en el corto plazo una sala tan histórica, emblemática y tan útil en cuanto a su capacidad para las distintas expresiones culturales locales y aquellas que puedan venir de otras ciudades (cuando todo esté habilitado luego de la pandemia) para nutrir culturalmente a Trenque Lauquen. Esta noticia es muy bienvenida”.

Por otro lado, el músico comentó que “con respecto a (la banda local) La Unión del Oeste está buenísimo escuchar que se inicia esta obra porque era el lugar que nosotros soñábamos, imaginábamos y proyectábamos para poder presentar oficialmente nuestro disco ‘Aquí seremos’. Esto fue postergado por la pandemia y esperaremos a que el teatro esté disponible para poder hacerlo ahí que es el lugar ideal para presentar oficialmente nuestro disco”.

La obra

Como ya fue informado oportunamente, el proyecto integral de refacción del Teatro Español se llevará a cabo en tres etapas, comenzando por la intervención de la planta baja del edificio que tiene previsto un plazo de obra de seis meses y que demandará una inversión de 5.200.000 pesos que saldrán de las arcas municipales.

Según el propio intendente Miguel Fernández, los trabajos de refacción tienen como objetivo prioritario garantizar la seguridad en el edificio. El jefe comunal adelantó, como posible fecha de reapertura de la sala, el 10 de diciembre próximo, si no surgen imprevistos.