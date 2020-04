Cuando en la ciudad se establecieron medidas de prevención ante una aguda epidemia que puso en riesgo a la comunidad

Mañana Trenque Lauquen cumplirá 144 años desde su fundación, la cual tuvo lugar el 12 de abril de 1876. Y de la misma manera que viene ocurriendo durante este año con la necesaria suspensión de las más variadas actividades con el fin de prevenir la propagación del coronavirus, el aniversario de la ciudad también será distinto: no habrá ceremonia, ni actos de ninguna clase, ni feria de artesanos, ni música. Sólo un mensaje del intendente municipal, Miguel Fernández, que podrá escucharse a través de las redes sociales.

La razón de este aniversario silencioso que mañana vivirán los trenquelauquense no es otra que la de cuidarnos entre todos, hasta que todo esto pase. Y en este marco de celebración de un nuevo año de la fundación de la ciudad en el que siempre se hace un repaso de diferentes hechos que tienen que ver con la historia lugareña, La Opinión también quiso indagar en algunos acontecimientos históricos en los que toda la ciudad debió unirse y trabajar mancomunadamente con el fin de cuidar a su comunidad de algún peligro inminente.

n Protección

Fue así que, revisando las páginas del libro Trenque Lauquen “Historia y Progreso”, puede encontrarse en sus páginas un interesante documento fechado el 21 de Junio de 1892 el cual da cuenta de una grave situación sanitaria que se atravesaba en aquél momento y, si bien no se establece con precisión a qué enfermedad se hace referencia, todo hace suponer que se trataría de un brote de viruela.

El mismo informa sobre la creación de una Comisión de Higiene que tuvo el fin de acompañar las medidas tomadas por la Municipalidad para enfrentar la epidemia. El dato a destacar es que, entre las medidas de prevención, se leen algunas muy similares a las que actualmente se están tomando para cuidar a la población del avance del coronavirus. Llama la atención las medidas de avanzada que fueron tomadas para la época, hace casi 130 años.

n El documento

De manera textual, se reproduce en los siguientes párrafos el citado escrito: “Trenque Lauquen, junio 21 de 1892. Reunidos en el ‘Hotel Del Comercio’ los señores que a continuación se designarán nombrados por la Intendencia Municipal para constituir una Comisión de Higiene para acompañar a la Intendencia las medidas que deba adoptar en el caso de epidemia en que hoy se encuentra esta localidad, y hallándose presentes los señores nombrados Don José Del Prado, Don Baudilio Rivas, Don Santiago Bozzini, Don Eustaquio Díaz, Don Benjamín M. Farrington y con ausencia de Don Juan C. Andrade; encontrándose en mayoría se procedió a instalar dicha Comisión con los señores asistentes nombrando secretario de ésta a Don Francisco Barral. A continuación se procedió a discutir la misión encomendada a esta comisión:

1°- Esta comisión con carácter de urgencia aconseja a la Intendencia de esta localidad solicite de quien corresponda el envío de uno o más médicos en vista del carácter grave que reviste la epidemia reinante de esta localidad.

2°- Que se establezca un local de asilo y aislamiento para todos aquellos que lo necesiten a juicio de la Comisión con la intervención de los médicos.

3°- La Municipalidad proporcionará lo necesario para atender al antedicho establecimiento.

4°- Ordenar a las casas de hospedaje no recibir ningún enfermo sin que antes sea visitado por los médicos de la localidad los cuales aconsejarán si puede o no ser admitido.

5°- Que las casas de comercio en general se cierren a las 10pm y toda persona que se encuentre en la calle pasada dicha hora sin causa justificada sea conducida al departamento de policía con el correctivo correspondiente.

6°- Ninguna casa de hospedaje ni particular podrá admitir ningún cadáver de otra procedencia.

7°- Quedan excluidas de las disposiciones del artículo 5° las personas pertenecientes a los médicos y casas de farmacia.

8°- Esta comisión en el día de mañana a las 9am se reunirá en un punto dado con el fin de hacer la visita domiciliaria en todas las casas de la localidad y ordenar las reformas que crea conveniente.

9°- En caso de que la Intendencia halle por conveniente lo prescripto en los artículos anteriores ordena a quien corresponda que en caso de resistencia por cualquier vecino de esta localidad pueda recurrir a esta Comisión al auxilio de la policía para el cumplimiento sin perjuicio de recurrir a las autoridades superiores.

10°- Presentar este acta a la Intendencia Municipal y si la hallase conveniente en todas sus partes poner en vigencia sin demora alguna autorizando a esta Comisión en debida forma para ejecutar las disposiciones que anteceden. – Firmado: Eustaquio Díaz, José Del Predo, Santiago Bozzini, Benjamín M. Farrington y Baudilio Rivas”.