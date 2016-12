Críticas y visiones encontradas en torno a las obras hídricas pensadas para la zona

La situación hídrica regional es un tema que está preocupando a varios distritos, y en ese marco una de las noticias más importantes ligadas al tema de los últimos días tiene que ver con una serie de declaraciones del intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, quien criticó al jefe comunal trenquelauquense, Miguel Fernández, de quien dijo que no está defendiendo a su distrito ante el avance del agua desde el norte. Y además sostuvo que una canalización como la que se está proyectando perjudicaría a Pehuajó y Trenque Lauquen. Mientras que el ingeniero Carlos Garbarino, asesor del Municipio trenquelauquense en cuestiones de infraestructura, resaltó que “las obras que se van a hacer van a producir un ordenamiento y mejoramiento de las condiciones de escurrimiento del agua”.

Ante la pregunta formulada por el diario Noticias sobre en qué estado están las obras ante el avance del agua, en primer lugar Zurro criticó al ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio. “Para los bonaerenses, que el ministro Frigerio no sepa dónde queda El Salado es un destrato”, señaló.

Y enseguida el intendente pehuajense le apuntó a Miguel Fernández. “Me preocupan las declaraciones del intendente de Trenque Lauquen, quien dijo que no es necesario subirse a una mesa y zapatear como Zurro: que el problema se arregla políticamente. Ese intendente hace una defensa cero de Trenque Lauquen. Lo apretaron, ahora está asustado porque la Rural de Trenque Lauquen plantea lo mismo que nosotros. El canal que une Córdoba con El Hinojo-Las Tunas deja en una situación muy compleja a Pehuajó y Trenque Lauquen”, señaló.

n Prioridades

Respecto a las necesidades de su distrito en torno a este tema, Zurro hizo hincapié en algunas prioridades. “Como mínimo, a nosotros nos tienen que hacer los cuatro puntos que pedimos: regulación de La Fuente, corrimiento del terraplén, rectificación del Jauretche y luego el canal a la derecha de la Ruta Nacional 5. Lo de ahora favorece a Córdoba, que tiene un acuerdo político, a La Pampa, que nos invadió, y a Rivadavia y Villegas, que son de Cambiemos”, detalló.

Luego el jefe comunal fue consultado sobre si había sido invitado a alguna de las reuniones que se concretaron por el avance del agua, y respondió que “a una sola”. “Pero como no pudieron rebatir nuestra postura no nos invitaron más”, agregó, y también sostuvo: “Realmente una vergüenza. Pero yo me peleé con Arlía, ministro de Scioli, cuando fue la problemática de 2012. No es que me peleo con Cambiemos, me peleo a favor de Pehuajó”.

n Pedido

Con todo esto, cabe recordar que días atrás las Sociedad Rural de Trenque Lauquen entregó un documento a los ediles del Concejo Deliberante solicitando que no se haga ninguna obra que modifique la ya inmensa cantidad de agua que ingresa al partido, sin que se de solución “al ineficiente sistema de desalojo de las lagunas que afectan campos privados”.

Además se reclamó que “se legalice el uso gratuito de campos privados del partido, por parte de la Provincia de Buenos Aires, para captar el agua proveniente de tres provincias afluentes y de los escurrimientos de todo el noroeste bonaerense”. “Los productores piden que se adecuen con obras regulables hoy inexistentes en el curso de los canales aguas arriba de la laguna Cuero de Zorro, más el ordenamiento y regulación de los afluentes al canal Jauretche en su recorrido, para que mejore el funcionamiento para el cual fue pensado originalmente”, se manifestó entre otros puntos.

n Ordenamiento y mejora

En tanto, el ingeniero Garbarino, asesor ad honorem, del Municipio de Trenque Lauquen, dijo que las obras van a ordenar y mejorar las condiciones de escurrimiento. “No es que va a venir más agua. Va a venir el agua que pase por las alcantarillas ubicadas en el ingreso a la provincia. En Villa Sauze y La Dulce, por donde el agua entra a la provincia, el curso en parte está canalizado y en parte se mueve a través de bajos. Y ahí la Provincia propone elaborar un canal para que el agua no se mueva por los bajos, sino de forma totalmente canalizada. Eso hará que el movimiento sea más rápido, pero no en mayor cantidad. Además está contemplada otra etapa de trabajo para la reconformación y limpieza del canal de Cuero de Zorro a El Hinojo, y acomodar terraplenes. Y después hay otra obra en los planes para la rectificación de la traza del canal Mercante, entre Pehuajó y Carlos Casares, donde hay un tramo de unos 30 kilómetros con muchas curvas y desvíos. Eso se rectificaría y se haría recto, ganándose pendiente y, así, velocidad, asegurándose que la evacuación de esta zona se haría más rápida”, explicó.

Además Garbarino sostuvo: “Nosotros, como vecinos y representantes de Trenque Lauquen, tenemos que pelear por la última etapa de obras marcada y por la indemnización de los productores afectados de la zona de El Hinojo-Las Tunas, algo que aparentemente está demorado en la instancia de trámites en el Registro de la Propiedad”.