Críticas y elogios a la fórmula Macri-Pichetto mientras se aguarda por la definición del espacio opositor local

Días turbulentos se viven por estos días en el país, en la provincia y en la ciudad y no es para menos. Los distintos frentes conformados para las próximas PASO y las fórmulas ya confirmadas han dado mucho de qué hablar a nivel nacional obligando a las encuestadoras a realizar nuevas e inesperadas mediciones sobre precandidatos no previstos.

Las últimas novedades fuertes fueron la confirmación en el día de ayer de la fórmula presidencial integrada por Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey por Consenso 2030 y, el último martes, de la fórmula del frente Juntos por el Cambio integrada por el presidente Mauricio Macri acompañado del hoy senador Miguel Ángel Pichetto.

De esa última fórmula, el presidente de la UCR, Francisco Font, comentó a La Opinión cuál es su opinión al respecto. “En principio, debo decir que fue una sorpresa como creo yo le ocurrió a muchos argentinos. Pero luego de la sorpresa viene el análisis y creemos que era un poco lo que pidió el radicalismo en su convención de Parque Norte, ampliar la coalición y pienso que Pichetto ha sido propuesto por buena parte del radicalismo porque se consideró que esta vez la coalición debía ampliarse hacia el peronismo. Por otro lado, creemos que el radicalismo está ponderado por Cambiemos desde el momento en que María Eugenia Vidal anunció que Daniel Salvador va a continuar siendo su vicegobernador en un eventual segundo mandato. Esto es muy importante”.

n Sin internas

En otro orden, y consultado sobre la posibilidad de que otra lista pueda participar de las PASO en Cambiemos, Font expresó: “Creemos que no va a suceder. Como siempre lo hemos dicho, quien quiera participar de las PASO lo puede hacer pero consideramos que finalmente no va a ser así. Ayer Miguel (Fernández) anunció que Esteban Vidal va a ser su primer candidato a concejal y luego desde el partido se irá definiendo el resto de la lista de concejales y consejeros escolares. Ahora viene el momento más difícil en política que es el de definir nombres porque en el camino quedan desilusiones de alguien que aspiraba estar en una lista y finalmente no la integra. Es un momento difícil pero hay que hacerlo”.

n Positivo

Otro que se mostró de acuerdo con la decisión de Macri fue el dirigente del PRO, Carlos Bilbao. “Fue la decisión no sólo de Macri, sino de mucha gente que está trabajando en este proyecto de país. Fue una decisión muy importante sumar a una persona que viene del peronismo y creo que el resultado va a ser positivo porque, si bien es una persona que estuvo dentro del kirchnerismo y no nos olvidamos que aprobó la 125, es un dirigente dialoguista, con una idea pacificadora y creo que políticamente es un buen candidato para estar en la Cámara de Senadores, conoce muy bien todo su funcionamiento. Y políticamente le agrega esa famosa pata peronista al frente y atrae a un abanico de simpatizantes peronistas importantes en una elección que va a ser muy reñida y en la que está en juego más que el sillón de Rivadavia, también está la Justicia, la lucha contra la corrupción y la droga, entre otros temas que hoy están tapados por las dificultades de la economía casera del país”.

n Crítico

Muy distinto es la percepción del presidente del HCD, Claudio Figal, quien fue crítico de la decisión tomada por Mauricio Macri en declaraciones brindadas en el noticiero de la señal Cablevisión. “Interpreto esta decisión de Macri como un gesto y una apertura de nombrar a gente que era fundadora de otro espacio político y lo atrajo (a Pichetto) para incorporar la fórmula. Creo que lo hizo como signo de que las cosas no le venían bien en cuanto a las encuestas porque hoy por hoy la política pasa por la sensación, las encuestas y ver si ganan o no en primera vuelta. Creo que lo hizo por eso”.

Sobre su posible participación en el armado de un frente opositor expresó: “Salieron muchas cosas, yo nunca he hablado ni confirmado nada. Sí he tenido muy buen diálogo con la oposición. Salvo con el oficialismo, después con los demás tengo muy buen diálogo, he tenido reuniones pero en ningún momento se dio por hecho de que teníamos un frente armado, que se iba a elegir el candidato a través de una encuesta. Nunca se habló de eso ni nunca estuvo en danza un armado en sí. Sí escucharnos, fundamentalmente definir qué queremos de Trenque Lauquen, qué es lo que se avizora y lo difícil de la situación en la que estamos y seguiremos estando más allá de las elecciones. Yo estoy siempre en el mismo lugar, sí soy crítico y a muchos no les gusta de mi partido, no me fui del partido. Soy crítico porque a mí me parece que la precandidatura a la vicepresidencia en un gesto de apertura debería ser para un dirigente del radicalismo. Nosotros hemos demostrado que en todas las elecciones que fue el radicalismo con el PRO siempre ganó el radicalismo. Por lo tanto la vicepresidencia debería haber sido del radicalismo”, dijo antes de culminar señalando que “a más de uno escuché decir barbaridades de Pichetto cuando defendía la 125 y hoy lo están alabando. Hoy se está hablando más de ganar una elección que de lo que tenemos que hacer con la situación en la que está el país. En esto estamos y así nos va. Después nos preguntaos por qué”.

n UC-PJ-FR

En tanto, en lo que respecta al espacio opositor, el concejal del FR, Jorge Jordán, fue cauto y prefirió no adelantar cómo jugará el espacio que representa hasta que no quede bien definido cómo jugará el líder nacional del Frente Renovador a nivel nacional, Sergio Massa, quien ayer, al cierre de esta edición, se disponía a informar a través de un documento los alcances del acuerdo alcanzado con UC-PJ. “Nosotros estamos esperando a que se terminen las negociaciones, tenemos reunión con otros compañeros de la cuarta sección y analizaremos la situación. Una vez que Sergio (Massa) tome una decisión final, nosotros nos vamos a apuntar después de lo que él diga. Es algo que tenemos que continuar analizando”.

Por último, cabe señalar que ayer por la noche se llevaba a cabo una reunión en la sede del PJ de la cual participaban todos los referentes de este espacio con el fin de continuar analizando posibles candidaturas a diez días del cierre definitivo de listas. Asimismo, se aguarda aún por la definición de Jorge Jordán sobre si, finalmente, se sumará o no, al armado de un frente opositor también a nivel local.