Críticas de Albisu hacia la Provincia

El senador provincial Hernán Albisu (FR) criticó al gobierno por el complicado panorama hídrico que se vive en el noroeste bonaerense recordando varios pedidos sin respuesta.

A través de su cuenta de Facebook el legislador se refirió a algunas acciones concretadas. “Desde el año pasado vengo pidiendo al Gobierno de la Provincia que preste suma atención al crecimiento de las aguas en el noroeste de la provincia de Buenos Aires. En octubre de 2016 mediante un proyecto de declaración solicité al Poder Ejecutivo que a través del organismo que corresponda declare la emergencia social y sanitaria en el partido de General Villegas producto de las inundaciones que estaba sufriendo el distrito”, dijo, agregando: “Mientras que en abril de 2016 solicité a la gobernadora María Eugenia Vidal, que se informe sobre el proyecto de la obra hidráulica que pretendía hacer el gobierno nacional y que había sido anunciado por el Ministro del Interior, Viviendas y Obras Públicas, Rogelio Frigerio. En su plan hidráulico pretendía disponer de otro canal aliviador para situarlo a la altura del complejo Hinojo-Las Tunas, el cual es un reservorio natural ubicado en el distrito de Trenque Lauquen”.

n Fundamentos

De esta forma, brindando más detalles Albisu sostuvo: “En el proyecto de solicitud de informes presentado en la Legislatura de la Provincia, solicité que el Gobierno Provincial brinde los fundamentos para la realización del proyecto de la obra hidráulica, el informe técnico sobre el impacto ambiental y económico en situación hídrica en los partidos de Villegas, Rivadavia, Trenque Lauquen, Pehuajó, Carlos Casares, Nueve de Julio y Carlos Tejedor, y si se convocará o no, al Comité Regional de la cuenca hídrica del Río Salado. Esto no es algo nuevo, la gestión anterior no realizó las obras hidráulicas correspondientes, y el actual gobierno no da respuestas a largo plazo, sigue actuando únicamente ante la emergencia”.

Mientras que para cerrar su publicación el senador apuntó: “A un año de la presentación de estos proyectos, los distritos de Villegas y Rivadavia continúan siendo afectados por las inundaciones, y el Gobierno Provincial sigue sin dar respuestas”.