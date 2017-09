Críticas al gobierno pampeano

Allí se abordaron temas de minoridad y adolescencia, con la presencia de secretarios de Desarrollo Social de la zona, y se firmó además una declaración conjunta que hace referencia a los últimos problemas afrontados por las inundaciones.

El documento, firmado por Fernández, Raúl Sala (Carlos Tejedor), Guillermo Pacheco (Pellegrini), Eduardo Campana (Villegas) y Javier Reynoso (Rivadavia), apunta que dichos intendentes rechazan “todo accionar autoritario, intimidatorio y violento relacionado con la problemática hídrica existente en nuestra región”. “En especial nos oponemos a la posición que ha tomado el Gobierno de La Pampa desde fines del año 2015. Apostamos, como lo hace el gobierno de nuestra provincia, al diálogo y al acuerdo, y no aceptamos que se sigan realizando canales nuevos o mayores pasos artificiales de agua hacia Buenos Aires sin acuerdos interjurisdiccionales y un estricto control de las autoridades responsables”, marcaron.

El comunicado no se presentará por ahora ante autoridades, pero sí marca una postura pública de los intendentes respecto al tema, señalando que “es ilógico que una provincia llana como la de Buenos Aires reciba agua derivada de provincias limítrofes, que de manera no coordinada realizaron obras conduciendo los escurrimientos fuera de los causes naturales”.

Además los intendentes reivindicaron el funcionamiento del Comité Interjurisdiccional para el tratamiento de la problemática hídrica que se ha conformado en el ámbito del Ministerio del Interior, a la vez que solicitaron que, de ser necesario el uso de las fuerzas de seguridad, sean exclusivamente las de órbita nacional.