Críticas a Quintana y carta para Vidal en marcha de farmacéuticos contra Farmacity

“Le pedimos a Vidal una reunión de diez minutos, nada más. Ella puede detener este avasallamiento pidiendo que se respete la autonomía provincial”, dijo la titular del Colegio de Farmacéuticos bonaerense María Isabel Reinoso al hablar frente a Gobernación. “Nunca nos atendió, y su silencio llama la atención”, agregó la dirigente que calificó al fallo (no vinculante) de la Procuración General de la Nación como “teñido de política” al hacer referencia a Quintana, quien es accionista de Farmacity.

De esta manera, Reinoso hizo referencia al fallo de la Procuración General a favor de la instalación de la cadena en la provincia, al dictaminar, que uno de los artículos de la Ley de Farmacias que rige en la provincia desde hace más de tres décadas es inconstitucional, por lo que si la Corte Suprema resuelve en el mismo sentido habilitará el desembarco de la firma.

“En la provincia hay 7600 farmacéuticos matriculados y 4500 farmacias. Los farmacéuticos estén cada vez más indignados de ver cómo se ponen por encima los intereses de una sola empresa y se destruye un sistema sanitario que da resultados”, exclamó Reinoso. Y agregó: “Vidal no expresa cuál es el modelo de salud que quiere para los 16 millones de bonaerenses. Ella no puede incidir en la Justicia, pero consideramos que debe pronunciarse”.

La titular del Colegio dijo que no le temen a discutir en la Legislatura acerca de la regulación de la profesión, pero aclaró que “lo que no es negociable es que las sociedades anónimas sean propietarias de farmacias”. Y agregó que tres ex gobernadores y ordenanzas que se están votando en diferentes municipios apoyan esta postura.

La ley vigente (N° 10.606) establece que las farmacias no son un comercio, sino un servicio público como extensión del sistema de salud, y determina que no puede haber una a menos de 300 metros de otra. Ahora, un proyecto del diputado provincial massista Lisandro Bonelli busca declarar”taxativo” el artículo 14 de esta norma donde se detalla la prohibición de sociedades anónimas como Farmacity.