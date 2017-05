“Cristina fue clara en lo que hay que hacer para volver”

El pasado jueves por la noche, la ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, fue entrevistada por más de una hora y media en un canal de televisión de alcance nacional. En ese encuentro con la prensa la dirigente realizó contundentes definiciones sobre el presente del país, el gobierno de Mauricio Macri y la posibilidad de ser o no candidata a senadora nacional en las próximas elecciones legislativas.

En Trenque Lauquen, dirigentes y militantes del FpV se reunieron a escuchar la entrevista para analizar cada una de las expresiones de la ex mandataria y la repercusión que éstas tendrán a nivel nacional, provincial y local.

En ese marco, el concejal del FpV, Federico Crowder, comentó a este medio que “con todos los compañeros que integramos la Casa Popular hicimos una reunión para escuchar a Cristina. La escuchamos como siempre, muy clara en sus conceptos, muy clara en lo que se está haciendo mal, muy clara en lo que hay que hacer para volver. Ella ve que todavía se puede revertir esta situación aunque el endeudamiento llegue a 97 mil millones de dólares (peor que el endeudamiento de la dictadura), aunque esté pasando lo que está pasando con la situación de los jubilados, con los precios de los alimentos y tarifas. Lo que está pasando nadie lo quiere, sólo este gobierno al que no le importa el bolsillo del trabajador”.

En ese sentido, agregó que “Cristina fue muy clara, es una gran estadista y sus conceptos siempre son muy claros y fue la bandera que levantó durante los 8 años de su gestión y los cuatro años y medio de Néstor Kirchner, siempre con el pueblo adentro. Todo lo que hicieron durante todos esos años fue incluir y este gobierno actual hace todo lo contrario”.

n Por la unidad

Consultada sobre el objetivo expresado por la ex Presidenta de agrupar a todo el campo nacional y popular, Crowder comentó que “es lo que nos pidió cuando se fue: crear un gran frente ciudadano para que no se instale en la Argentina nuevamente un proyecto neoliberal. Es lo que estamos trabajando en Trenque Lauquen, no es fácil pero la idea está clara y hay que llevarla adelante. Sin dar nombres habló de todos, de los sindicalistas, de los compañeros y coincido con que dentro del frente hubo compañeros que no estuvieron a la altura de las circunstancias. Esa fue una fuerte autocrítica”, dijo antes de finalizar señalando que “cuando se fue dijo ‘Dejo un país cómodo para la gente, pero incómodo para los dirigentes’ porque la vara la dejó muy alta. Queremos que vuelva, que conduzca y siga haciendo lo que está haciendo. A mi modo de ver si logramos la unidad creo que no hace falta que sea ella candidata pero si los compañeros que deciden esas cosas acuerdan que Cristina tiene que ser candidata lo va a hacer. Pero creo que la única que nos asegura un triunfo es Cristina conduciendo no sólo desde este armado sino desde una banca en el Senado”.