Cristina con candidatos de la Cuarta Sección

Cristina Fernández de Kirchner participó el sábado pasado del segundo Encuentro Nacional de Mujeres Sindicalistas de la Corriente Federal de trabajadores y trabajadoras de la CGT en Exaltación de la Cruz, donde también se reunió con intendentes y candidatos a concejales y legisladores provinciales de la segunda y Cuarta Sección electoral. Del encuentro participó la candidata a concejal Mónica Estévez quien a través de su cuenta de Facebook se refirió a la breve charla que mantuvo con la ex Presidenta.

Al respecto Estévez relató que “Cristina nos convocó a un pequeño grupo de candidatos a concejales de Unidad Ciudadana a una reunión. En ese instante que captura la foto le estaba recordando cuando “Néstor” un 15 de agosto de 1992 convocó a dirigentes políticos de todo el país a defendernos de la entrega que pretendía hacer el Gobierno Nacional de Nuestra Soberanía”.

Asimismo agregó que “le contaba que fui autora del proyecto por la Provincia de Buenos Aires y que sólo otros dos diputados me acompañaron de la totalidad de diputados de la Provincia. Y que fuimos invitados por el intendente de Calafate a estar allí, en los Hielos Continentales como gesto de apoyo a la decisión de Néstor y por que no decirlo, a la Patria”.

Además, explica Estévez: “Le recordé que nos brindó su casa y ahí nos hospedamos los legisladores (y quienes me acompañaron entre otros Carlos Prono, Ana Ford por Diario La Opinión y Jorge Matheus por LU 11 a quienes siempre agradezco).

Por último indicó que “luego INVITE a CRISTINA a Trenque Lauquen. Le conté la importancia que tiene como Comunidad en toda la Región por su actividad, por nuestra gente y por sus Medios.”

Del encuentro también participaron los candidatos a concejales Néstor Baselli, Martín Sotullo Lanz y el concejal Pablo Larrosa.