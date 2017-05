Cristian Urquizo disertó sobre prevención y ataques contra incendios

El pasado viernes por la tarde se concretó en el auditorio del Centro Cívico “La Primera” una disertación denominada “Seguridad contra incendios en el diseño arquitectónico” a cargo del bombero y arquitecto trenquelauquense Cristian Urquizo quien tiene una vasta experiencia en el tema.

De la misma participaron arquitectos, ingenieros, maestros mayores de obra, integrantes de la brigada de incendio de Bomberos Voluntarios y vecinos en general interesados en el tema.

Urquizo dialogó con este medio y contó los objetivos de esta disertación y cómo se encuentran preparados los edificios de la ciudad respecto de este tema. “La disertación se basa principalmente en el diseño arquitectónico donde, desde la concepción misma del edificio, puedan integrarse todo lo que son sistemas de prevención y ataques contra incendios”, dijo.

n Cómo prevenir

En este marco, el profesional explicó que “la idea de la disertación es ofrecer a los profesionales un panorama claro de cómo interpretar la ley de lucha contra el fuego y cómo implementar en distintas topologías de edificios los distintos sistemas ya sean detectores, rociadores, hidrantes, mangueras, matafuegos, cortinas de humo cortafuegos, es decir, un montón de sistemas, algunos son pasivos, otros son activos. Entender que desde el diseño, es decir, desde el papel, uno ya puede resolver un edificio teniendo en cuenta todas estas cuestiones relacionadas con un potencial incendio. Y apuntando a salvaguardar la vida de la gente que va a hacer uso de un edificio”, dijo.

En el mismo sentido agregó que “esta convocatoria la realizó Colegio de Arquitectos y me la transmitió a mí por ser arquitecto e integrante del Colegio y a su vez por mi experiencia como bombero y trabajar en todo lo que es la prevención de incendios ya sea en edificios, en comercios, en industrias, talleres y galpones. Entonces, me pareció buena la idea para que entre todos los profesionales podamos llegar a un mismo criterio y al momento de construir no fijarnos tanto en una cuestión monetaria de decir ‘me ahorro 10 mil pesos en todo el edificio y no le pongo sensores de humo’ cuando en realidad lo que estamos haciendo es jugar con la vida de las personas que están en ese lugar”.

n Informes

Consultado sobre si desde Bomberos Voluntarios se continúa haciendo informes sobre cómo se encuentran preparados los edificios de Trenque Lauquen, Urquizo explicó: “Hace un tiempo que no los hacemos porque nos faltan herramientas que son políticas que nos permitan a Bomberos trabajar bien en ese sentido. Porque un edificio es una propiedad privada y para poder entrar a la parte pública de la propiedad privada (escaleras, ascensores, donde están los hidrantes) y que bomberos pueda chequear el estado de las mangueras, matafuegos y además asesorar al consorcio necesitamos contar con esas herramientas que hoy no tenemos. La idea es que Bomberos vaya, revise y simplemente de manera pro activa señalar detalles de la inspección y sugerir los cambios o modificaciones pertinentes sin ningún tipo de intenciones de generar conflicto ni multas. Sino hacer continuamente asesoramientos porque todo tiene una vida útil que con el tiempo hay que cambiar. Eso es lo que nos está faltando, una herramienta que nos permita ingresar a la parte semipública del edificio para hacer esto”.

No obstante señaló que “sí vamos cuando un consorcio nos llama y hacemos ese chequeo”, dijo antes de comentar que aquello que nunca se ha dejado de hacer es brindar siempre el asesoramiento preventivo en las obras nuevas. “Vamos, recorremos el ascensor, las escaleras y brindamos un informe sobre los resultados.

Respecto de qué es lo que se pudo apreciar en estas visitas, el arquitecto comentó que “el inicio fue más difícil, la gente ahora dice ‘antes no me pedían nada y ahora me están pidiendo de todo’ pero es lo que siempre digo, es una ley que está por cumplir 40 años y hay gente que se entera hace un año o dos de que esta ley existe y que habla de todo lo que es la seguridad e higiene en el trabajo y allí se aborda la parte de incendio. Ahí dice lo mínimo que tiene que cumplir una edificación para estar dentro del parámetro de la ley. Y que Bomberos inspeccione y exija un poco más que la ley es sólo por una cuestión preventiva”.