Creció la demanda de subsidios para el pago de la luz y el gas

La secretaria de Desarrollo Humano del Municipio, Cristina Ferster, reconoció que la crisis económica y social por la que atraviesa el país ya tuvo su impacto a nivel local y destacó que ello quedó evidenciado en la creciente demanda de subsidios para el pago de tarifas recibidas en lo que va del año.

Al respecto la funcionaria sostuvo que en comparación con 2017 las solicitudes de ayuda recibidas se incrementó de manera notoria aunque destacó que en otros ítems como alimentos y vestimenta, la demanda se mantiene estable.

“Sabemos que hay necesidades por eso tenemos que agudizar el ingenio para ayudar al mayor número de vecinos posible”, dijo y agregó que “hoy por hoy la situación está complicada para todos”.

n Subsidios

En este marco Ferster se refirió a la situación económica actual y reconoció que a nivel local su impacto ya comenzó a sentirse a nivel local.

Al respecto indicó que “en comparación con el año pasado nosotros tuvimos una suba en las solicitudes de subsidios para el pago de servicios como luz y gas principalmente tras la suba de las tarifas”.

En este sentido indicó que “es una ayuda económica a la gente que se encuentra en una situación tal que se le hace muy difícil pagar estos servicios. Para ello las asistentes sociales van al domicilio de la familia, hacen un informe socio ambiental y se decide si se le otorga o no dicha la ayuda. Hasta el momento no tuvimos casos de gente que pide ayuda y no la necesita”.

n Ropa y alimentos

Por otra parte la funcionaria indicó que “también tenemos un roperito pero no hemos tenido mayores demandas. Hemos tenido pedidos pero no en gran número. Y lo mismo sucede con el tema de alimentos donde el número de pedidos es prácticamente similar al de años anteriores”.

En este sentido agregó que “hay alguna demanda de pañales para adultos que tampoco es significativa. Por eso creo que donde más se evidencia el impacto de la situación económica es en el pedido de subsidios para las tarifas”.

Asimismo Ferster sostuvo que “lo que se trata de hacer es reforzar un poco la ayuda en aquellas familias donde hay muchos niños. Y se trabaja de manera conjunta con las bases de datos de PAMI y Anses”.

n Situación difícil

Ferster también reconoció la complicada situación económica por la que atraviesa el país y destacó que nuestra ciudad no es la excepción. “La situación es muy difícil. Estamos en un momento complicado. Sabemos que hay gente que está pasando muchas necesidades por eso tenemos que agudizar el ingenio para ver de que manera brindar ayuda a quienes lo necesitan. Es una situación general porque hoy por hoy está difícil para la mayoría de la gente. Desde nuestro área se trata de asistir al mayor número de personas posibles, es un esfuerzo cotidiano porque sabemos que la realidad de muchos vecinos es complicada”.