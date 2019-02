Cosecha de podios en la carrera de Ameghino

Más de 200 ciclistas se dieron cita en la tradicional competencia llevada a cabo en la ciudad de Florentino Ameghino. La 15º edición de la Carrera del Festival se llevó a cabo en el Parque Recreativo Municipal y tuvo la presencia de 19 ciclistas trenquelauquenses con destacada participación. Organizada por la Dirección de Deportes y, previo a la competencia que inició a las 11, se realizó la Carrera del Festival Junior de carácter recreativo y participativo para niños de hasta 10 años. Luego, fue el turno de los cicloturistas como así también de las categorías promocionales y competitivas, ésta con una distancia final de 50 kilómetros para los más experimentados. Santiago Strobbe se quedó con la victoria en Juveniles dejando en lo más alto aTrenque Lauquen; Ricardo Giménez fue segundo en Master C2 y Esteban Luján fue tercero en Promocionales.

Protagonismo

Se entregaron copas a la general del 1º al 3º puesto, trofeos del 1º al 5º puesto y medallas para todos los participantes. La ciudad tuvo presencia femenina en Damas C con Marcela Llanos (10º-1h53’22”) y Laura Olivera (11º-1h53’24”) en la competencia que fue ganada por María Elena Oviedo (1h27’05”) de San Gregorio. Entre los más jóvenes, Santiago Strobbe tuvo fuerte protagonismo en la categoría Juveniles al imponerse con un tiempo de 1h16’30” relegando en 4’ a su escolta de Carlos Tejedor, Isidro Macazaga. Por el lado de Master A1 fue victoria de Jonatan Fragosa, de Capilla del Señor, al registrar 1h34’47”, segundo se ubicó el oriundo de América, Marcos García (1h35’02”) y el local Gabriel Brisoliz cosechó un importante cuarto puesto. Completó los cuatro giros de competencia luego de 1h38’17” y fue 18º otro representante de la ciudad, Cristina Palicer (1h59’43”). En Master A2, Jonatan Agrazar fue 5º (1h32’38”), donde ganó el pampeano Emilio Frias (1h32’16”), siendo además el mejor representante de Trenque Lauquen al ubicarse 7º en la Clasificación General. Matías Mansilla también compitió en esta categoría siendo 11º (1h38’28”).

Más resultados

En Master B1 y B2 también hubo presencia trenquelauquense siendo 10º Sergio Churruca (1h43’05”) y 25º Gonzalo Strobbe (no pudo completar los cuatro giros), respectivamente en dichas finales donde ganaron José Luis Lorenzo (1h31’26”) y Roberto Prezioso (1h39’45”). Se dieron dos podios más en la C la cual contó con cinco ciclistas de la ciudad. Juan Manuel Campelo fue 5º (1h42’27”) en Master C1 (ganador Roberto Daniele-1h42’08”), Miguel Márquez se ubicó 14º (1h57’37”) y Jorge Márquez fue 17º al completar dos giros de carrera. En Master C2 fue triunfo del oriundo de Bragado, Carlos Millares (1h42’22”), y fue el escolta el trenquelauquense Ricardo Giménez (1h42’25”) que llegó pegadito al ganador. Néstor Palicer (2h11’20”) fue 9º y no pudo completar la competencia Jorge Delmagro. Entre los más veteranos en la quinta posición de Master D1 se ubicó Jorge Brisoliz (1h21’55”), en la competencia ganada por José Luis Cajales (1h16’26”) y fue 8º Juval Ríos en Master D2 relegado a dos giros del resto de los rivales. Y por el lado de la categoría Promocionales, con la presencia de 32 competidores, fue 3º Esteban Luna (51’57”) en la carrera que tuvo triunfo de Carlos Blanco (50’31”) siendo también 12º Marcelo Lescano (59’58”). En la categoría Elite el triunfo se fue para Villa Mercedes (San Luis) donde Francisco Irusta se impuso luego de 1h38’12”.

Rural Bike

Este domingo sigue la actividad para los ciclistas de la ciudad y región ya que se dará inicio al Campeonato del Sudoeste de la Provincia de Buenos Aires en Daireaux. Será la primera cita del año en el predio de la quinta municipal. La largada para la Promocional (25K) está pautada para las 10.30, mientras que la Competitiva (50K) desde las 12.30. Además, desde la organización se señaló que habrá natatorio gratis para los competidores.