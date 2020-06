La Dirección de Servicios Sanitarios del Municipio informó que desde la medianoche de hoy (viernes) y hasta las 18 del sábado habrá un corte general del suministro de agua corriente para permitir que personal del área realice una reparación del by pass de un caño madre que sale de la Copa de Agua y abastece a toda la ciudad cabecera.

Se trata de una cañería que se reparó hace cuatro y que volvió a romperse dos años después, cuando se procedió a ejecutar un by pass que está funcionando al límite y que por lo tanto demanda la realización de un importante trabajo para dejar solucionado el problema.

El director del área, Domingo Lanciano, confirmó que “se trata de un corte prolongado que ya estaba previsto pero que no se podía confirmar hasta no tener todos los materiales”.

Una vez concluido el trabajo el servicio se restablecerá en forma paulatina, hasta su normalización.