Corte en el cruce: ayer hubo una reunión con productores para analizar la problemática

Ayer continuaba la manifestación de transportistas en el cruce de las rutas 5 y 33 donde camioneros de Trenque Lauquen se encuentran reclamando, desde el pasado martes, por una ley que establezca una tarifa única en la carta de porte ya que, según expresaron a este medio, el actual sistema genera un importante perjuicio económico a todos quienes brindan este servicio.

En este marco, ayer en horas de la tarde los manifestantes mantuvieron una reunión con productores agropecuarios de la zona y representantes sindicales en la que analizaron el conflicto con la intención de acercar posiciones al respecto.

Cabe señalar que la medida de fuerza se realiza a nivel nacional y la llevan adelante choferes y propietarios de camiones que reclaman por una ley que estipule una tarifa única de la Carta de Porte.

n El corte

Uno de los camioneros participantes comentó a este medio: “Pienso que esto va a seguir hasta que no haya un arreglo que nos beneficie un poco, nosotros no podemos ir a ningún lado porque, por ejemplo, a Rosario es imposible viajar por los costos que ese viaje nos genera. En la reunión se buscó analizar el tema y analizar quién se queda con la parte que no llega al camión, el cerealero, el dueño del campo o quién”, dijo antes de comentar que “estamos reclamando lo nuestro porque mucho de lo que nos corresponde no nos llega”.

Consultado sobre cómo está el ánimo de los camioneros que desde hace más de tres días se encuentran manifestando en la rotonda, soportando el calor durante el día y quedándose despiertos en horas de la noche el camionero entrevistado expresó que “el ánimo no es bueno porque hay poca unión en esta lucha que es pera todos. Algunos camioneros estamos reclamando, pero otros están cargando y eso te lleva a que el ánimo no sea del todo bueno, pero la esperanza es lo último que se pierde y entonces hay que seguir porque si logramos algo lo logramos para todos, no sólo para quienes estamos expresándonos en la ruta”.