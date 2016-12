Corsos, pirotecnia y varios lamentos por la venta de El Faro

n Facebook

A partir del anuncio de una actividad organizada por la agrupación local Unidos por las Mascotas que tiene el fin de desalentar el uso de pirotecnia en Trenque Lauquen, motivo por el cual se ha puesto en marcha una campaña respaldada por el Municipio, Eduardo apuntó: “Esto se llama gobierno municipal esquizofrénico: permiten la venta de la pirotecnia ruidosa a sus amigos y luego gastan plata del pueblo para que no la usen. Manicomio, vayan al psiquiatra. Las leyes de fondo prohíben los ruidos molestos. Esto es lo que se pretendía prohibir. Prohibir el uso y la venta de la pirotecnia ruidosa, en base al cumplimiento de la ley 25.675 Art. 4 principio precautorio y preventivo, en cumplimiento del Art. 1973 del Cod. Civ. y Comercial, Etc., Etc. En síntesis, el permiso administrativo no puede justificar ni dispensar la comisión de un hecho delictivo. (Notas a Leyes Penales, Tomo II, Pag. 175)”.

La noticia del ataque de un perro rottweiler a un vecino generó varios comentarios. Así Marita sostuvo: “Otra vez. Es responsabilidad de los dueños. Asesorarse con un entrenador”.

Dani, por su lado, comentó: “Encima después salen a decir que la culpa la tiene la persona, como me paso a mí… Un perro mordió dos veces a mi hijo y una vez a mí, y la dueña se lavó las manos diciendo que era culpa mía que hubiese mordido, y que el perro no era de ella, que se le había agregado… Y otra, que no me quieren tomar la denuncia”.

Con el anuncio de la permuta del hotel El Faro y el punto final a su funcionamiento como establecimiento de alojamiento, Walter destacó: “Cuántos recuerdos… trabajando con mi viejo, Jorge Altamiranda, ahí conocí a Hugo Frías, bochófilo de los que ya no hay, y a mi gran amigo Pilin Ressia… Y no me puedo olvidar del ‘Chueco’ Suárez… Grandes personas… Una pena”.

Mariela añadió: “Que bueno, le hacía falta un cambio para que se vuelva a lucir, tiene mucho deterioro”.

Elba destaca una iniciativa municipal para que la ciudad cabecera se vea embellecida en estas fiestas. “El Municipio pidió a los que vivimos en este hermoso lugar que pusiéramos luminarias sobre los frentes de cada casa, para hermosear la ciudad. Me parece una buena iniciativa”, señaló.

Ángel destacó el trabajo en la Ampliación Urbana, donde se entregaron las primeras casas días atrás. “Va a ser un lugar que en poco tiempo va a estar muy poblado, y probablemente un nuevo motivo de orgullo para los trenquelauquenses”, resaltó.

Irma destaca que “cada vez se está perdiendo más el espíritu de adornar casas, calles y comercios con luces y adornos navideños”, e invita a que esta actividad “vuelva a hacer una costumbre en la que todos se esfuerzan por tener el árbol más lindo”.

José valora la puesta en funcionamiento de nuevos semáforos en tres esquinas de Trenque Lauquen. “Hacía falta, y creo que también se deberían poner otros más, para que el tránsito mejore”, señaló.

Gerardo vio como positivo el anuncio de la realización de los próximos corsos en la Avenida Perón y el baile de carnaval en el club Ferro Carril Oeste. “Ojala todo sirva para que vuelvan las viejas épocas donde los corsos eran fiestas y no mamarrachos, y los bailes alegres”, señaló.

Tras el anuncio en torno a los próximos corsos y el baile de carnaval, en el cual se mencionó que el Municipio estudia la posibilidad de que se vendan bebidas alcohólicas dentro de dichos eventos, Daniel apuntó: “Las leyes están para cumplirlas y quien debe dar el ejemplo de su cumplimiento es el propio Estado, además de ser quien debe velar porque no se violen las normas. Parece que se olvidan que la ley provincial 11.825 de regulación de expendio de bebidas alcohólicas en su artículo quinto prohíbe las ventas alcohólicas en los lugares donde se efectúen eventos de convocatoria masiva (dentro de un radio de 200 metros de dichos lugares, una hora antes y hasta una horas después del horario de desarrollo del mismo)”.

Luego de que se conociera que el tradicional hotel El Faro dejó de funcionar como tal tras la adquisición del mismo por parte de una firma, Juan Pablo opinó: “A este edificio sí hay que renovarlo y reforzarlo como icono de la identidad en Trenque Lauquen, y no la burrada que quieren hacer al lado de la parroquia. El mejor edificio en altura lejos de toda la ciudad”.

Jorge, por su lado, remarcó que “hay que modernizar la ciudad… basta de cosas viajas”.

Con la municipalización del Estacionamiento Medido aprobada en el HCD, Jonas reflexionó: “La lógica de cobrar estacionamiento se puede dar en ciudades donde hay transporte público que te llevan al centro, sólo afectan a la gente que trabaja y va de un lado a otro para llevar hijos a la escuela, a ancianos, sería bueno crear un transporte público para que se use menos auto, esto es la simple creación y aumento de un impuesto a gente que muchas veces no le alcanza el tiempo y trata de estacionar cerca de un banco, de un lugar de trabajo, etc., un impuesto totalmente distorsivo sin analizar la realidad de la ciudad, que pasa por la falta de movilidad y transporte público”.

A partir de que el diputado nacional Sergio Buil destacó la declaración del estado de emergencia o desastre agropecuario a los distritos del noroeste afectados por la inundación, Irma señaló: “A Buil y Monzó habría que reclamarles el arreglo de la ruta 70”.

Y José respondió: “Con 32 años de gobierno peronista en la provincia, no te escuché reclamarle al gobernador Scioli, al gobernador Solá, al Gobernador Ruckauf, al gobernador Cafiero por la Ruta Provincial 70. Te aviso que desde hace un mes están trabajando en su reparación”.

Mario dejó el siguiente mensaje: “Bajo la consigna marxista de ‘El pueblo unido jamás será vencido’ unas 13 agrupaciones político-sindicales reunieron algo menos de 200 personas entre locales y forasteros en el playón de la estación para protestar contra el gobierno. De paso, pidieron la libertad de Milagro Sala y elogiaron al tirano, opresor y violador serial de los derechos humanos, Fidel Castro. Les faltó nada más proclamar ‘proletarios del mundo uníos’ o pedir por José López, por el ‘gordo valor’, por el Chapo Guzmán o también, ya que estaban, por el represor Milani. Por sus obras los conoceréis”.

Un vecino criticó, con la siguiente humorada, a los concejales del bloque Cambiemos. “¿Saben cómo le dicen al bloque de Cambiemos en el Concejo Deliberante?: Los mudos. Porque no se les conoce la voz excepto a uno de ellos. Los muditos, no los dejan hablar”.

En relación a una nota que salió en el diario titulada “No digan que no les avisé” en la que se criticaba al gobierno nacional, un vecino comentó: “La nota no nos avisó de las cuentas de las cuentas offshore de Macri, de las cuentas offshore del intendente de Avellaneda, del negociado con el dólar futuro de Sturzenegger, de los pollos de Mazorín, de los negociados que hace Coti Nosiglia. De eso tampoco se nos avisó”.

Carmen dejó la siguiente salutación: “Deseo muchas felicidades y un próspero año nuevo a todos los integrantes de La Opinión y también a Radio Omega, que por favor sigan pasando esos hermosos tangos”.