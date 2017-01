Corsos: la paradójica historia de una fiesta popular que todos quieren lejos

Se avecina la fecha de los Corsos 2017 y lo que debería ser un motivo de alegría popular vuelve a generar polémica en torno al lugar donde se concretará este multitudinario evento.

Y el traslado del “Corsódromo” al acceso Perón parece no haber resuelto las controversias que se reiteran año tras año en torno a los “carnavales” locales.

Ahora (como en su momento lo hicieron sus pares de la avenida Villegas) comerciantes y vecinos de la zona que estará afectada por dicha fiesta se oponen a su concreción y juntan firmas para solicitar al municipio que revea la decisión de trasladar los corsos al acceso Perón.

Entre los argumentos figuran que en este tipo de festejos se corre el riesgo de vandalismo, inseguridad y problemas además de la limpieza.

Sin embargo el pedido no es unánime ya que varios de los comerciantes y vecinos que viven sobre dicha arteria se mostraron más tolerantes con este festejo popular que año tras año reúne a una multitud de trenquelauquenses.

n Firmas

Por iniciativa del propietario de un comercio gastronómico ubicado sobre calle Simini frente a la rotonda donde nace la Av. Perón, vecinos del lugar se oponen a la realización de los corsos en dicho acceso a nuestra ciudad. Y con el objetivo de reclamar ante el municipio, comenzaron a juntar firmas para que finalmente la fiesta popular se concrete en otro lugar.

Al parecer los argumentos sobre los que se basa el rechazo son prácticamente similares a los utilizados en ediciones anteriores por los comerciantes de la calle Villegas: el peligro de vandalismo, la inseguridad y otras cuestiones vinculadas a la limpieza del lugar una vez finalizada la fiesta. Sin embargo la realidad muestra que hasta el momento dichas “predicciones” no pasan de ser meras “posibilidades” ya que en las anteriores ediciones de los corsos no se registraron hechos graves de inseguridad.

Sin embargo los temores de los comerciantes y residentes del sector parecen reforzar el rechazo a la realización del corso. Así lo indicó el titular de un polirrubro ubicado sobre el acceso Perón quien sostuvo que “yo firmé el petitorio y la mayoría de los comerciantes y vecinos también lo hicieron”.

Y agregó que “no sé si servirá para que el corso no se haga en esta parte. Si no se hace bienvenido sea y si se hace yo me voy a sentar en la vereda las dos horas que dure el corso para cuidar que nadie me rompa nada”.

En este sentido aseguró que “es una fiesta donde anda mucha gente por eso yo prefiero estar atento y tomar las precauciones para que no pase nada”.

En el mismo sentido se expresó otro de los vecinos consultados quien manifestó que “me parece bien que se hagan los corsos porque es algo que disfruta mucha gente. Pero por eso mismo creo que el mejor lugar para hacerlo es el centro donde se vienen haciendo siempre”.

Y aseguró que “como la mayoría de los vecinos yo también firmé la planilla porque creo que éste no es el lugar más adecuado sobre todo por la limpieza del día después”.

n Tolerancia

Sin embargo no todos los vecinos del sector están de acuerdo con esta iniciativa. Así lo indicaron desde la firma Lamon, una de las empresas locales más importantes ubicadas sobre el acceso Perón desde donde señalaron que se negaron a firmar el petitorio ya que consideran que la concreción de los corsos no representa un peligro para el barrio.

En este sentido indicaron que “es una fiesta a la que concurre mucha gente y la verdad es que por lo que yo recuerdo en los años anteriores cuando se hacían sobre la avenida Villegas no se registraron hechos graves de inseguridad o de vandalismo como se dice”.

Y agregaron que “además es un evento organizado por la municipalidad y los clubes por lo cual una vez terminada la fiesta se tendrán que hacer cargo de la limpieza de las calles y ya está”.

Por otra parte señalaron que “en el caso de que se produzca algún daño en el comercio la municipalidad deberá responder por ese hecho, pero la verdad es que no veo que este bien prohibir algo porque a mí no me gusta”.