Coronavirus: sin casos en a nivel local y con ocho personas en aislamiento social como medida preventiva

En este momento no hay casos confirmados en Trenque Lauquen y dijo que ocho (8) personas se encuentran en aislamiento social como medida preventiva.

El funcionario explicó que se realizará una conferencia semanal, salvo que alguna eventualidad demande otra frecuencia, y partes diarios de prensa para evitar lo que actualmente se llama “infodemia”, que es el descontrol en la información que se transmite por los medios de comunicación.

“Hay 56 casos en Argentina y dos fallecidos. Hay 11 nuevos casos: 6 en CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), 2 en Chaco, 2 en Tierra de Fuego y 1 en provincia de Buenos Aires. No hay casos confirmados en Trenque Lauquen”, inició Valente.

Asimismo agregó que “ya implementamos el teléfono (2392) 41-5000. Estuvimos capacitando a tres (3) operadores este fin de semana para que resuelvan todas las dudas. Las denuncias con datos las tomamos, vamos a constatar a los domicilios y procedemos al aislamiento. Si es consulta médica, hacemos preguntas por teléfono y definimos si tiene que venir al hospital, donde decidimos si vuelve o no a domicilio. Solo nos movemos en la ambulancia si el paciente tiene dificultad respiratoria. En términos generales, lo ideal es quedarse quieto”.

En ese caso la ambulancia y el personal van debidamente preparados, respondiendo a las medidas de protocolo.

En relación a las visitas al Hospital (Dr. Pedro T. Orellana) señaló que se realizan de 11 a 12 y de 20.30 a 21.30 y de a una persona por vez. Los consultorios externos funcionan normalmente”, pero recalcó que todo lo que pueda posponerse y no sea urgencia, es conveniente. La idea es que no circule mucha gente por el Hospital.

También informó que “hay ocho (8) personas en cuarentena (aislamiento social) en Trenque Lauquen, porque una vez que tenemos la denuncia, la gente de salud constata en el domicilio la situación. Llevamos una ficha de cuarentena y la cargamos en Excel, todos los días hay un contacto con esa persona. Además, se hace un certificado laboral y un consentimiento donde se le explican todas las normas de aislamiento y que en caso que no lo cumpla debemos hacer una denuncia en Fiscalía”.