Coronavirus: Se confirmó un tercer caso positivo en Bolívar y uno más en Henderson

La región vive horas de gran preocupación luego de que en las últimas horas se confirmara el tercer caso positivo de coronavirus en Bolívar y el segundo en el distrito de Hipólito Irigoyen, más precisamente en la ciudad Henderson.

Cabe recordar que, con anterioridad, las autoridades de Bolívar habían confirmado el segundo caso de coronavirus. Ahora, se trata de un bebé de 11 meses, familiar directo de la paciente confirmada este domingo 5 de julio. De las 10 muestras en estudio realizadas, se determinaron los siguientes resultados: 1 positivo y 9 negativos.

Cabe recordar que todas las muestras pertenecían a familiares y contactos estrechos de la mujer de 36 años confirmada como el primer caso positivo de covid-19 en todo el Partido de Bolívar.

Se hisoparon 10 personas: 6 masculinos de 64, 40, 13, 16, 76 años y un menor de 11 meses; y 4 femeninas, de 42, 70, 7 y 42 años.

De esta manera, el distrito de Bolívar cuenta con 3 casos activos, y con este resultado, se logró determinar el caso 0.

Ante los acontecimientos anunciados, el intendente Marcos Pisano trabajó junto a la secretaría de Salud María Estela Jofré y al director de Defesa Civil Roque Bazán, en el Centro de Operaciones, para detectar la huella epidemiológica de la paciente que permita determinar sus contactos estrechos y evitar la propagación del virus.

Henderson

En tanto, el intendente de Hipólito Yrigoyen, Ignacio Pugnaloni, confirmó en las últimas jornadas el segundo caso de Covid positivo en la ciudad de Henderson y el cierre total de actividades, por 15 días, sólo permitiendo las esenciales.

“Lamentablemente tenemos el segundo caso de Covid-19 positivo en nuestro pueblo. Como ya lo dije, comenzamos con un caso importado, en una familia grande que viven juntos en un mismo inmueble y un segundo familiar resulto positivo. No descartamos la posibilidad de que exista algún caso más dentro del seno de esta familia. En este momento hay alrededor de 45 personas en aislamiento en nuestro pueblo. Hemos tenido una pequeña desprolijidad que fue que desde que tuvo síntomas compatibles con Covid esta primera persona no lo comunicó al sistema de salud, por eso es que se nos ha hecho muy grande. Por tal motivo quiero recalcar que, ante el primer síntoma compatible con coronavirus, por favor consulten al sistema de salud o a cualquiera de los profesionales médicos de nuestro pueblo, que no se repita esta forma de actuar que ante los síntomas se aisló en la casa, se automedicó, fueron siete días de contacto con muchas personas, por lo que hoy tenemos un caso de mucho volumen en nuestro pueblo”.

Cierre de comercios

En este marco, el intendente determinó nuevas medidas de seguridad para proteger a su población: “Esta situación sumada a que en las últimas horas se incorporaron 5 de los 28 Distritos sin circulación del virus a tener casos positivos, como la confirmación de un caso en Bolívar, nos lleva a tomar decisiones drásticas, que no queríamos, pero conjuntamente con el Comité de Emergencia hemos decidido el cierre total de comercios por 15 días a partir de hoy. Sólo se permiten las actividades esenciales, como venta de alimentos, laboratorios, farmacias. Se corta también el servicio de Delivery y, a partir de las 19, cierre total de nuestro pueblo, a los efectos de ver hasta dónde llega la cadena de contagios. No queremos llevar miedo, simplemente lo que queremos hacer es cortar rápidamente la evolución de los contagios, es por eso que estamos desde el primer día trabajando con la familia para poder detectar los contactos directos y los del segundo y tercer anillo”, dijo.

Por último, el pasado domingo también se confirmó un nuevo caso de Covid-19 en Chivilcoy. Se trata de un hombre de 45 años.