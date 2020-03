Coronavirus: instructivo del Hospital para manejarse en los comercios

El contenido del documento es el siguiente:

• Es importante recordar que el virus se propaga principalmente de persona a

persona.

• La alimentación no es una fuente de contagio. No es necesario hacer la compra con

guantes.

• Sólo debe acudir a los comercios una persona por grupo familiar.

• Concurrir con la lista de necesidades para minimizar el tiempo de estadía en los

comercios.

• Respetar la prohibición de no fumar dado el mecanismo de Trasmisión del coronavirus.

• También se ruega a los clientes que eviten toser y, en caso de hacerlo, se tapen la boca con la zona interior del codo.

• No concurrir a los comercios si tiene síntomas por otra situación.

Para las zonas dirigidas al cliente, y en las que se producen interacciones trabajador/comprador,

se debe garantizar la distancia mínima de un metro en todo momento, señalizándolo debidamente y con carteles informativos.

• En caso de superarse en momentos puntuales, el resto de clientes deberán esperar fuera para entrar y comprar.

• Dado que algunos virus pueden sobrevivir en las superficies, la implementación de medidas de limpieza y desinfección frecuentes y exhaustivas puede ayudar a eliminar los virus de las superficies y objetos que se tocan con frecuencia.

• Esta limpieza debe ser frecuente en áreas de “alto contacto” del comercio, como

teclados, botones, bolígrafos, carros, pantallas táctiles, picaportes, etc.

• Los comercios deben ventilarse.

Asimismo se debe capacitar a los empleados sobre la importancia de:

– La higiene de manos como medida efectiva y garantizar el acceso a los elementos de higiene.

– No tocarse la cara.

– La técnica adecuada de tos.

– Los síntomas de coronavirus.

Los dueños de los comercios deben ajustarse a los lineamientos y recomendaciones del Poder Ejecutivo y de las autoridades sanitarias en el marco de la pandemia.

Referido a sus empleados deben considerarse aquellos con comorbilidades que se ajustan al listado del DNU para cuidar la salud de los mismos.