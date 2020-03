Coronavirus: “Hay una necesidad imperiosa de tener una responsabilidad comunitaria”, dijo Fernández

Apenas concluyan los últimos trabajos de terminación, se pondrá en funcionamiento el edificio de la nueva guardia del Hospital Municipal, en caso de detectarse casos de Coronavirus, como así también ya se dispuso la compra de insumos.

Fernández estuvo acompañado por el subsecretario de Salud, Dr. Sergio Valente; el subsecretario de Legal y Técnica, Gustavo Marchabalo; la directora del Hospital, Dra. Nora Grinberg; la directora de Salud Comunitaria, Victoria Domínguez; y por integrantes del equipo de salud: Dr. Sergio Urbaneja y Dra. Isabel Fernández Quintana.

El jefe comunal señaló que “se trata de una emergencia, que hasta el 31 de diciembre de 2019 no parecía existir. Esto ha tenido un enorme impacto en China e Italia y ahora en otros países. La velocidad de circulación del virus es importante como para tomar medidas preventivas. Se busca informar, contener y luego resolver los planes de contingencia de forma dinámica”.

El Jefe Comunal solicitó la colaboración de los medios de comunicación para que no se trabaje con trascendidos, sino con fuentes oficiales.

“Hemos suspendido todas las actividades, sociales, educativas, deportivas y culturales e invitamos a los privados que hagan lo mismo. Tenemos que resolver los grises como casamientos, cine, restaurantes. Acá hay una necesidad imperiosa de tener una responsabilidad comunitaria. No hay vacuna para este virus. Tenemos que hacer medidas de contención para evitar propagación del virus. Todo esto requiere una enorme responsabilidad”, destacó Fernández.

Asimismo, señaló que “primero es necesario entender que esto es una emergencia y que es fundamental el autocuidado”.

Invitó a la comunidad que en caso de conocer personas que viajaron y volvieron, se comuniquen al nuevo número telefónico (41-5000) que estará funcionando las 24 hs. y lo informen para llevar un registro de los casos.

La comuna realizará material de concientización e información para la comunidad y, a través del Comité de Emergencia, “articularemos las acciones concretas y efectivas”, afirmó.

Por otro lado, indicó que “estamos atentos a la previsión de insumos como la compra de barbijos comunes y barbijos cn95 para el personal de salud que está más expuesto”.

Informó además que las autoridades sanitarias locales emitirán un parte informativo diario y que se brindará una conferencia de prensa semanal.

GUARDIA

Fernández anunció que se pondrá en funcionamiento la nueva guardia del hospital, sin inaugurar. “Se trata de ser coherentes y poner a funcionar la guarda lo más pronto posible. En el área nueva vamos a dedicar un consultorio exclusivo para atender a los pacientes que tengan síntomas respiratorios”. Esta tarea se realizará precisamente en el consultorio 4, que es más reservado. “Ahí se decidirá la internación del paciente. Estamos adecuando una zona de internación especial, aislada, con enfermería específica, con todas las normas que establece el ministerio de Salud. En principio serán dos habitaciones, si el tema escalara, tendremos una sala preparada”.