Coronavirus: en el ámbito privado hay preocupación y se han comenzado a tomar medidas de prevención

La preocupación generada por los casos de coronavirus que se han conocido en el país durante los últimos días ha llegado a Trenque Lauquen. Y más allá de las medidas anunciadas por el municipio durante la jornada de ayer entre las cuales se destaca la suspensión de todas las actividades que estén bajo la órbita municipal, desde el ámbito privado también se han comenzado a tomar medidas al respecto con el fin de estar alertas ante la aparición de cualquier situación sospechosa.

En este marco, La Opinión tomó contacto con propietarios de salones de fiestas, restaurantes, pubs y hoteles de la ciudad para conocer de qué manera se está trabajando al respecto. Y si bien hasta el momento no se ha tomado la decisión de cerrar los comercios ni se ha notado una merma en la actividad por esta situación, en todos los casos se han tomado las precauciones pertinentes.

n Restaurantes

Pedro Carninchich, propietario del conocido restaurante “Lo de Pedro” comentó: “Escuché la conferencia de prensa del intendente Miguel Fernández y creo que se están tomando las medidas correspondientes a cada área que en un caso como éste se deben tomar y me parece bárbaro. Nosotros, a nivel personal o a nivel comercial, estamos tomando los recaudos necesarios, estamos al tanto de lo que está pasando y, por ahora, no tenemos pensado cerrar. Pero si en algún momento hay que hacerlo por una cuestión de solidarizarse con el cliente o con la gente, lo vamos a hacer. Pero, por ahora, no tenemos pensado cerrar”, dijo antes de agregar que “en relación a lo económico, sin dudas que si tenemos que cerrar el negocio que es el ingreso que tengo tanto para mí como para mis empleados nos va a perjudicar a todos. Pero, llegado ese momento, uno no va a mirar lo económico sino que va a mirar el bienestar de las personas”.

n Pubs

Por su parte, Héctor López, titular del conocido pub S&S se mostró muy preocupado con la situación que hoy se vive en el país y de la cual Trenque Lauquen no está exento. “Estuve escuchando por radio la conferencia de prensa del intendente Miguel Fernández y yo estoy tan preocupado como todo el mundo. Pero en un ámbito privado como es el mío, si yo decido cerrar para solidarizarme porque entiendo la situación, sé que voy a sentir un perjuicio directo al momento de afrontar los gastos. Esa es una preocupación muy grande que tengo a nivel personal”.

Asimismo, López señaló que “por otro lado hay que decir que, por el momento, no tenemos casos en Trenque Lauquen y, si se toma conciencia sobre lo que ha pedido la Municipalidad y el Ministerio de Salud de que cada uno informe o se aísle en caso de haber viajado o tener síntomas, también entiendo que no va a haber infectados en el pub”.

Sobre el perjuicio que su negocio puede sufrir en este momento, el comerciante consultado señaló que “también el otro riesgo que tengo es que si decido solidarizarme por esta situación y no abro por dos semanas (en las cuales el pub te genera igual un gasto fijo de alquiler, luz y demás) y dentro de quince días esto se agrava porque en lugar de ser 130 los casos en el país pasa a haber 2 mil casos, tengo que seguir manteniéndolo cerrado y no sé hasta cuando. Es todo una disyuntiva, es un tema muy delicado”. “Por el momento, voy a colocar varios potes de alcohol en gel en los baños, servilletas de papel descartables para secarse, jabón y también alcohol en gel en la barra para que quien quiera usarlo pueda hacerlo. Pero me parece que si uno cierra deberíamos cerrar todos pero pienso que va a ser muy difícil lograr un consenso semejante. Por supuesto que si entra en cuarentena la ciudad será otro tema. Por otro lado, hay que tener en cuenta que los riesgos más grande lo corre la gente de tercera edad, las personas de más de 65 años que son personas que no concurren al pub”.

Por último, reiteró que “yo estoy sumamente preocupado porque me afecta de manera más que directa. Si uno es empleado se queda en su casa 14 días pero tener el pub cerrado dos semanas me produce un desajuste importante. Esperemos para ver cómo se desarrollan estos tiempos”.

n Hoteles

Desde el Hotel Pailla Hue, en tanto, se comentó al respecto que “hoy estamos manejándonos con un protocolo de prevención contra el coronavirus que nos han enviado desde la ciudad de La Plata, más específicamente desde la Federación de Empresas Hoteleras de le República Argentina en conjunto con Ministerio de salud de la Nación. Nos han enviado un PDF con un protocolo de manejo frente a casos sospechosos de la enfermedad”.

En este sentido, se expresó que “básicamente es lo que se está recomendando desde Nación y fue informado por cadena nacional por parte del presidente Alberto Fernández. Como siempre, debemos tomar registro de los pasajeros que ingresan, cuál es su procedencia y ante cualquier situación sospechosa llamar al 147 que es un servicio de salud y comunicar la situación. Si hay alguna sospecha se procede según nos informen desde este número. Luego, debe procederse con la higiene habitual, lavarse las manos, tener alcohol en gel disponible, etc”.

n Cine

En el Cine Barrio Alegre también están alerta sobre esta situación. Y si bien en la ciudad no se ha recibido ninguna directiva desde ningún ámbito a nivel nacional de cómo actuar al respecto, la institución ya tomó las precauciones pertinentes. Al respecto, el dirigente Miguel Reparaz comentó: “Todavía no hemos recibido ninguna notificación pero, ante esta situación, estuvimos analizando la posibilidad de anular filas por medio de la sala para evitar que la gente esté demasiado junta y, también, no dejar que entren más de 200 personas. Y a cada uno de los espectadores se les dirá en la entrada que deje un lugar de dos butacas por medio con respecto a la persona que se siente cerca suyo para que no estén apretados. Eso comenzaríamos a aplicarlo en un principio como cosa nuestra porque aún no tenemos directivas del INCAA ni del gobierno sobre cómo actuar. También, los anteojos para las películas 3D los entregaremos con guantes y barbijos, por lo menos para quedarnos tranquilos nosotros. Pero esto no quita que nos manden una directiva prontamente informándonos de que hay que cerrar el cine o manejar la situación de otra manera”.

n Salones de fiesta

En lo que respecta a los salones de fiesta, desde el salón local “La Aldea” se informó a este medio que “nosotros nos dedicamos a la organización de cumpleaños infantiles y, respecto de las medidas de precaución que se están tomando en relación al coronavirus, decidimos que hasta que no se suspendan las clases no vamos a suspender ningún tipo de cumpleaños ya que la misma cantidad de nenes que van a la escuela vienen al cumpleaños”.

No obstante, se expresó que “sí decidimos poner un tope de cantidad de gente, hasta 30 o 40 personas, y tener siempre alcohol en gel y jabón líquido para higienizar las manos. Igual el lugar es bastante abierto, no es un lugar cerrado. Claro que la preocupación la tenemos todos pero no hay una directiva específica con respecto a nosotros y nos vamos guiando con respecto a las medidas que se tomen desde las instituciones educativas: cuando se suspendan las clases, suspendemos también la actividad nosotros. Por supuesto que seguiremos informándonos y nos vamos a adherir a las normas y lo que corresponda hacer. Y si mañana tenemos que cerrar, obviamente sería una pérdida económica importante”.

Consultados sobre si se ha notado una baja en la actividad desde que comenzó en el país toda la preocupación por la propagación del coronavirus, desde el citado comercio se informó que “no, la actividad continúa de la misma manera. Sí hemos tenido gente que pregunta si el cumpleaños se puede realizar o no y les hemos respondido que nos guiamos de acuerdo a lo que decidan las escuelas. Igual todo va en la decisión de los padres, si ellos deciden suspender, no hay ningún problema”.

n Eventos culturales

Son varios los eventos culturales que estaban previstos desarrollarse este fin de semana que ya fueron suspendidos. Entre éstos, ayer fue suspendido “para preservar la salud de la población” el recital “Mujeres de Latinoamérica”. La idea de sus organizadores es hacerlo en una fecha próxima.

En el mismo sentido fueron suspendidas las funciones de este fin de semana en el Cearte (Centro del Arte Teatral) “en consonancia con las medidas de seguridad que se están implementando por el Coronavirus”.

De la misma manera, la Biblioteca Pública Rivadavia informó que “de acuerdo a las medidas que se están tomando para preservar la Salud y seguridad del público, la obra ‘Machada’ que se realizaba este sábado en las instalaciones de la Institución ha sido suspendida. Quienes tengan entradas se devolverán su importe”.

n Actividades Scout

Por último, el Grupo Scout Gral Conrado E. Villegas comunicó en el día de ayer que adhiere al decreto provincial y municipal referente al Coronavirus prolongando hasta nuevo aviso el inicio de Actividades Scout programadas para el sábado 14 de marzo. “Invitamos a nuestros miembros a ser multiplicadores de los cuidados requeridos para las actuales situaciones en que nos encontramos”, señalaron.