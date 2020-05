Coronavirus: 96 personas en cuarentena en el distrito

La subsecretaría de Salud Municipal informó, durante la jornada de ayer, que a la fecha hay 96 personas en cuarentena en todo el distrito de Trenque Lauquen, 84 en la ciudad cabecera, 20 en Treinta de Agosto y 2 en Beruti, y no se registra ningún caso sospechoso de Covid 19.

No obstante, las autoridades sanitarias locales reiteran una vez más que es probable que, con la llegada de bajas temperaturas y la incidencia de la influenza, empiece a registrarse un incremento de los casos sospechosos, pero no es motivo de alarma extra aunque sí de cuidado, porque está previsto que eso suceda.

También recuerdan que toda persona que venga a Trenque Lauquen –sobre todo desde zonas mencionadas por Salud de Nación como de transmisión comunitaria o en conglomerados- debe comunicarse en forma inmediata al teléfono (2392) 41-5000 para ser orientado y, de corresponder, visitado por un agente sanitario que le informará personalmente los pasos a seguir.

Cuidados y prevenciones

Desde el Departamento Ejecutivo municipal se sigue instando a la comunidad a no aflojar cuidados y prevenciones, y a respetar las normas y disposiciones de los gobiernos nacional, provincial y municipal para el aislamiento social preventivo y obligatorio, extendido hasta el domingo 10 de mayo próximo inclusive.

Cabe recordar que, hasta el momento, los números en el distrito arrojan los siguientes datos: Casos confirmados: 2 (con alta médica y virológica). Casos sospechosos: 0. Casos descartados: 14. Total de personas en cuarentena en el distrito: 96. Personas en cuarentena en Trenque Lauquen: 84. Personas en cuarentena en Treinta de Agosto: 10.

Personas en cuarentena en Berutti: 2. Personas dadas de alta de cuarentena: 301.

En el país

En tanto, en el país y al cierre de esta edición, fueron confirmados 149 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros, suman 4.681 positivos en el país. Incidencia: 10,3 casos por cada 100 mil habitantes.

Del total de esos casos confirmados: 917 (19,6%) son importados. 2.012 (43%) son contactos estrechos de casos confirmados. 1.267 (27,1%) son casos de circulación comunitaria. 485 (10,3%) se encuentra en investigación epidemiológica. 50% corresponden a hombres. 50% % corresponden a mujeres. Edad media: 43 años.

Asimismo, se detecta transmisión comunitaria en Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA), en las provincias de Chaco (departamentos de Resistencia, Barranqueras, Fontana y Puerto Vilelas), Río Negro (Bariloche, Choele Choel, Catriel, Cipolleti) y Santa Fe (Rosario) y en Ushuaia (Tierra del Fuego). Y transmisión local en conglomerados en Rafaela (Santa Fe), Córdoba (capital, Río Cuarto y Alta Gracia) y Neuquén (Loncopue). Las provincias de Formosa y Catamarca no reportaron casos confirmados a la fecha. San Juan, La Pampa y Chubut sólo tienen casos importados.

En los últimos 14 días no registraron nuevos casos las provincias de La Pampa, Jujuy, San Luis y San Juan.