Convocaron para el martes a los concejales que rompieron con el bloque Cambiemos

En la reunión de Comité que tuvo lugar el jueves pasado en la sede de la UCR se resolvió convocar para el martes próximo a los tres concejales que se separaron del bloque Cambiemos con el fin de escuchar los motivos de esta decisión que no registra antecedentes en la historia del radicalismo del distrito.

Así lo informó el presidente del Comité de Distrito de la UCR, José Francisco “Pepe” Font, quien dijo que los tres ediles: el titular del Concejo Deliberante, Claudio Figal y

Ricardo Paso y Ana Mónica Lamaisón ya fueron notificados de la reunión que se concretará en la sede del Comité, en la calle San Martín.

Asimismo comentó que la ruptura del bloque fue casi el tema central de la reunión de Comité, que ya estaba prevista teniendo en cuenta que se realizan dos encuentros mensuales y que en este caso reunió a alrededor de 70 personas.

Si bien como señaló Font se hablaron de otros temas como la actividad en la Cuarta Sección Electoral, proyectos y obras edilicias en el Comité, el tema más importante fue la decisión de los tres concejales de separarse del bloque y armar uno propio, Cambiemos+.

“Expliqué la situación y después se generó un debate en el que hubo distintas posturas, desde las más drásticas hasta las más contemplativas, entonces se decidió llamar a los tres concejales para que expliquen los motivos de su alejamiento del bloque del oficialismo, teniendo en cuenta que en la reunión se puso de manifiesto que las bancas en el HCD o en otros lugares que ocupa una persona que está en una lista del partido son del partido, ya que para llegar a ser un concejal tenés que pertenecer a un partido”, señaló Font.

Al respecto recalcó que “la idea es que nos informen los motivos que hacen que tres personas se vayan de las filas del bloque y queremos escucharlos a ellos, teniendo en cuenta que llegaron ahí por una performance del partido no propia”.

Tras reconocer que el sector que respalda a Claudio Figal no ha tenido una alta participación en las reuniones de Comité y tampoco en la renovación anterior de autoridades, el dirigente señaló que “la conducción de partido, que está por la línea de Miguel Fernández siempre los ha convocado, siempre hemos tenido una política de puertas abiertas”.

En cuanto a la decisión tomada por Figal, Paso y Lamaisón, recalcó: “No nos pareció sorpresivo ya que había amenazas permanentes pero no nos parece una conducta propia de los radicales, habida cuenta que en todos los años de democracia y aunque siempre ha habido diferencias nunca se había tomado una decisión de este tipo”.

Por tal motivo adelantó que “vamos a escuchar a los tres y veremos la decisión que toma la asamblea”, que podría aplicar algún tipo de sanción.

Sin embargo dijo: “Vamos a ser cautos, amplios e intentaremos consensuar, esto se puede resolver, a veces dar marcha atrás en una decisión es de inteligentes”.

En este sentido destacó que “en un partido político todo es esfuerzo, no hay otra motivación más que participar en el partido, de estar años para lograr cosas, por eso este tipo de situaciones enojan mucho, como así también a la gente en general que no entiende estas cosas menores de la política, sobre todo cuando se atraviesan momentos que no son fáciles”.