Convenio por 20 viviendas en Trenque Lauquen y 24 en 30 de Agosto

Después de la bendición del cura párroco y antes de la entrega de las llaves y la documentación a las 52 familias adjudicatarias de las casas del Instituto de la Vivienda bonaerense construidas por la AMOC, fue el momento de los mensajes y las palabras estuvieron cargadas de anuncios para los vecinos del nuevo barrio, pero también para la comunidad de Trenque Lauquen y de 30 de Agosto.

Para los vecinos del nuevo barrio, comprendido por las calles Llambías, Maldonado, Marconi y Winter, el intendente municipal, Miguel Fernández, anticipó el asfaltado de calles para antes de fin de año y el presidente de la AMOC, Néstor Rodríguez, el acuerdo con la empresa Camuzzi para la pronta extensión de la red de gas natural, obra que la asociación que conduce se encargará de financiar y será realizada por una empresa privada.

El jefe comunal además informó que acababa de firmar el convenio con el Instituto de la Vivienda de la Provincia para la ejecución de la primera tanda de 20 del total de 80 casas sociales que habían sido comprometidas en su oportunidad -se completarán en otras tres etapas de 20 cada una-, y de 24 casas más a realizarse en 30 de Agosto, estas también bajo la órbita del mencionado organismo bonaerense y con ejecución a cargo de la AMOC.

“Tarda en llegar y al final, al final hay recompensa”, comenzó diciendo Melisa Schoenfeld, la adjudicataria que abrió los discursos, y lo hizo apelando a una frase del recordado músico Gustavo Ceratti en la que, consideró, podían identificarse muchos de los flamantes propietarios a pesar de las distintas experiencias vividas.

Entre los muchos y sentidos agradecimientos, Schoenfeld mencionó a la AMOC y al Municipio, y cerró señalando que lo que para algunos era el final, para otros -los beneficiarios- era el principio de un camino.

Néstor Rodríguez recordó que desde 2010, durante la última gestión del Dr. Jorge Barracchia, la AMOC no construía casas en Trenque Lauquen (en aquella oportunidad fueron 46) y tras confesar que en 2015, con la asunción de María Eugenia Vidal al frente del gobierno provincial, pensó que las posibilidades de volver a hacerlo serían muy lejanas, afirmó ocurrió todo lo contrario.

“En julio de 2016 nos convocan a una reunión en el Instituto de la Vivienda de la Provincia para proponernos construir estas 52 viviendas en los terrenos que la entidad (AMOC) tenìa cedidos desde 2005. Y tengo que agradecer al intendente Miguel Fernández, que siempre acompañó las gestiones; a los funcionarios de su equipo, que siempre tienen su teléfono abierto para escucharme y resolver los problemas que sean; a todo el lVBA; a la Gobernadora Marìa Eugenia Vidal…”, agregó.

Rodríguez resaltó que nunca habìa visto un equipo de trabajo como el que ahora funciona en la Provincia de Buenos Aires: “Yo que he caminado 25 años los pasillos del Instituto debo decir que lo que se ve hoy es la excepción, ya que la norma es la burocracia y la dificultad de acceder al funcionario de turno, mientras que en esta gestión con solo avisar somos recibidos”, aseguró, para concluir que la AMOC ya tiene aprobado el proyecto de gas natural para las 52 viviendas y que en diez días estarían en condiciones de firmar el convenio.

El sub Administrador del Instituto de la Vivienda provincial, lic. Manuel Tamborenea, rescató que a pesar del mal tiempo había llegado el día que muchas familias habían soñado, y un poco en respuesta a Rodríguez, aunque sin comparar con lo sucedido en otros tiempos, dijo que el modo de trabajo de la gestión bonaerense actual no es una excepción sino una norma.

“Estamos como funcionarios para atender a todos ustedes según las necesidades que tengan; a veces el tiempo no alcanza para atender a todos, pero las puertas están siempre abiertas”, comentó Tamborenea, para luego felicitar por la rápida ejecución de la obra (habìa comenzado en mayo de 2017), de buena calidad y sin redeterminación de precios.

El intendente Fernández se mostró feliz por la circunstancia del día y lo que representaba para 52 familias, y también por poder mostrarle a los visitantes (los funcionarios provinciales) la ciudad de Trenque Lauquen y sobre todo la idiosincrasia de quienes la habitan, de cómo es la comunidad.

“A poco de asumir, como contaba Néstor (Rodríguez), a mi me llamaron del Instituto de la Vivienda porque el expediente de estas 52 casas había sido presentado varios años atrás y estaba durmiendo, y me preguntaron como Intendente qué opinión tenía respecto a la ejecución de esta obra y en un momento recuerdo que pensé si no nos complicaría como municipio pra gestionar viviendas, y ahí es donde aparece el ADN que tiene Trenque Lauquen, que es superador de cualquier diferencia o mezquindad; y respondí que le dieran para adelante porque eran 52 soluciones para 52 familias, después veremos nosotros (el municipio) porque nuestro expediente estaba recién iniciado”, reveló.

Y a continuación anunció que un rato antes y en su despacho, acababa de firmar con Tamborenea la realización de las primeras 20 de las 80 viviendas del expediente municipal que en poco días más empezarán a ser construidas, y también, por olvido del funcionario provincial, se encargó de dar a conocer el acuerdo del IVBA con la AMOC por la ejecución de 24 casas para 30 de Agosto.

“Eso es lo que nos llena de orgullo a los trenquelauquenches, todos juntos mirando para adelante, gobiernos de distinto color político, gente que piensa distinto, todos atrás de una idea. Nosotros desde nuestra gestión este año vamos a terminar entregando 275 viviendas construidas por Círculo Cerrado, y le comentaba a Fabián (Perechodnik) cuál es esta modalidad que tiene una característica esencial, que es el compromiso de pago; acá no hay magia, ningún estado puede hacer estas viviendas si la gente no tiene el compromiso de pagar la cuota. Es un esfuerzo que tiene una característica de responsabilidad socialporque quien paga la cuota está ayudando a quien no tiene su casa para poder acceder a una”, añadió, para completar: “Acá no hay sálvese quien pueda, o nos salvamos todos juntos o no se salva nadie”.

Admitió que es difícil poder llegar a satisfacer la demanda de las 2.500 familias solicitantes de viviendas, entre las que hay muchas realidades que deben atacarse de de distintas formas, pero que entre todos se “irá cerrando este enorme déficit que tiene la sociedad” en cuanto al tema casas, que es “clave para la integración social, porque no podemos pretender una sociedad integrada si no tiene acceso a la vivienda y al trabajo”.

Antes de concluir el Intendente también anticipó la posibilidad de asfaltar las calles del nuevo barrio en los próximos meses.

El último en hablar fue el secretario General de Gobierno bonaerense, Lic. Fabián Perechodnik: “Después de tantos anuncios que han hecho, no queda mucho por decir; simplemente le quiero decir al intendente muchas gracias por recibirnos; a todos ustedes, por estar hoy aquí, y como dijo el Padre (Juan Pellegrino), aunque el clima no acompañe es un día de sol para todos los que van a recibir las 52 viviendas”.

“Estos son los actos que más me gustan, cuando venimos y podemos entregarles las llaves, las escrituras, los papeles de la casa propia, porque eso define un montón de cosas”, completó.