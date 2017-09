Control y sanciones para evitar las largas esperas en los Bancos

Tras un intenso debate entre el oficialismo y la oposición, los concejales aprobaron por mayoría (10 votos contra 8) la ordenanza que busca reglamentar los tiempos de espera y las formas de atención al público en grandes establecimientos comerciales, especialmente en los Bancos públicos, una problemática en la que se viene trabajando desde hace un tiempo.

Hay que recordar que los concejales se reunieron hace un mes con los gerentes de los Bancos. Además, el espacio político del concejal Jorge Jordán realizó una campaña de firmas en las puertas del Banco Provincia y Nación, también Martín Sotullo Lanz hizo varios pedidos que concluyeron con la puesta en funcionamiento de una boca de cobro de Provincia Net en el Centro Cívico.

En esta oportunidad, la ordenanza sancionada el viernes, en el marco de la décima Sesión Ordinaria del Concejo, fue presentada por el Frente Renovador y UNA. Todos los bloques coincidieron en el espíritu y en la finalidad de la norma, la disyuntiva con el bloque de Cambiemos se originó en su aplicación y en la competencia legal que puede tener el Departamento Ejecutivo.

n Veto o promulgación

El concejal Ricardo Paso remarcó que la ordenanza no se adecua a la jerarquía de leyes existentes dado que los horarios bancarios y las formas de atención al público, especialmente hablando del Banco Nación y Provincia, las establece el Banco Central. Por lo tanto, agregó el edil de Cambiemos, el municipio no tiene competencia legal para intervenir. Finalmente, solicitó sin éxito que el proyecto de ordenanza se remitiese a Comisión y se buscasen otras alternativas, como por ejemplo un proyecto de Comunicación que sea dirigido a las autoridades bancarias y a la propia gobernadora María Eugenia Vidal en el caso del Banco Provincia.

Su compañero de bancada, Francisco Marino, agregó que la ordenanza “pone en un brete al intendente, si la promulga no la va a poder cumplir porque no tiene poder de policía en los Bancos, y si la veta, que es lo más probable, será antipático con la sociedad”.

Al final, la ordenanza quedó aprobada por la mayoría. Ahora la responsabilidad está en manos de Miguel Fernández; la puede vetar o promulgar. Si elige esta última opción, habrá que ver cómo el Ejecutivo la podrá cumplir.

n Obligaciones y multas

La ordenanza comprende a supermercados, entidades bancarias públicas y aquellas que prestan servicios de cobranza de impuestos, servicios o pagos de cualquier índole. Los tiempos de espera para los usuarios no deben exceder la media hora y las entidades están obligadas a dar turnos de espera y contar con carteles numéricos para tal fin, como así también tener expendedoras de tickets o bien ofrecer turnos vía aplicación de teléfono.

La norma exige que durante los horarios de atención al público los establecimientos tengan activas al menos el 70 por ciento de las cajas habilitadas y que ofrezcan a los usuarios un Libro de Quejas.

La inspección de estas disposiciones quedarán en manos del municipio y las sanciones por incumplimiento serán fijadas de acuerdo al Código Contravencional (Ordenanza Nº 4104/2013 artículo 21). Las multas pueden variar desde un 300 a un 5000 por ciento del monto total correspondiente al salario de un trabajador municipal.

De ser promulgada por el jefe comunal, la ordenanza deberá entrar en vigencia a partir de los 120 días corridos desde su publicación en el Boletín Oficial Municipal.

n Otros proyectos

La sesión del viernes contó con el acuerdo de todos los bloques para seguir ajustando detalles al proyecto de ordenanza que busca crear una Oficina Anticorrupción en Trenque Lauquen, por lo que fue remitido nuevamente a Comisión.

Por otro lado, el HCD autorizó al municipio a firmar la concesión de un inmueble de la Dirección General de Cultura y Educación Bonaerense que será destinada a la creación de un Hogar de Refugio para mujeres víctimas de violencia de género.

Por último, y a través de un decreto, se declaró personalidad destacada a los taekwondistas Nazareno García, Cristian Vázquez, Pamela Cando y Kenay Contreras por las medallas obtenidas en el mundial realizado en Corrientes. Seguramente, el Concejo hará una sesión especial para entregarles a los deportistas una copia de dicho decreto.