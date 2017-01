“Contra los fenómenos climatológicos es poco lo que puede hacerse”

Luego de dos días en que vecinos y referentes políticos de distintos espacios expresaron duras críticas hacia la actual gestión municipal por la situación vivida por aquellas familias que sufrieron daños en sus viviendas en la Ampliación Urbana, el secretario de Obras y Servicios Públicos, Miguel Bulián, respondió a las críticas señalando que “contra los fenómenos climatológicos no se puede hacer nada, o muy poco”.

“La causa principal de lo que ocurrió en la Ampliación Urbana fue el fenómeno climatológico, quien diga lo contrario realmente no entiende del tema”, aseguró el funcionario.

Y en ese sentido agregó que “no hay ninguna duda de que se podrían haber hecho muchísimas mejoras pero ninguna hubiera garantizado que esto no pase o que no vaya a ocurrir en el futuro”. “No es que se volaron todas las casas, si hubiera sido así y no quedaba ningún techo, estaría de acuerdo con esas críticas, pero cuando se ve que ocurrió sólo en dos casos puntuales es sin duda un hecho fortuito”, marcó.

n Oportunismo político

Y consultado sobre si algunas de estas críticas se deben a cierto oportunismo político de los espacios opositores, el funcionario respondió: “Seguramente. Pero lo más lamentable de todo esto es lo que les tocó vivir a quienes habitando la vivienda sufrieron las consecuencias del temporal”.

Mientras que respecto de cómo continuará el trabajo de aquí en más en lo que respecta a viviendas teniendo en cuenta este antecedente, Bulián comentó: “Estamos analizando la posibilidad de colocar plantas para crear una barrea de protección, entre otros paliativos que puedan proteger a las viviendas de este tipo de fenómenos pero nadie asegura que no puedan ocurrir este tipo de cosas. El temporal del 31 voló techos de casas de otro sector de la ciudad que hacía 15 años que fueron entregadas. Y tampoco fueron todas las casas, sino que fueron casos puntuales”.