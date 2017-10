Continuó la cosecha de medallas para la delegación local

Otra muy buena jornada en Mar del Plata vivieron los deportistas de nuestra delegación ayer, sumando nuevas preseas a un medallero cada vez más grande y que en la tarde de hoy pude seguir acrecentándose.

Ayer fue un día con menos actividad deportiva, menos disciplinas, pero con momentos importantes. Y estuvo presente, desde horas bien tempranas, el intendente municipal Miguel Fernández, quien acompañó al grupo en el primer desayuno, el de la hora 7, y luego estuvo viendo algunos de los partidos en fútbol, básquet y pelota paleta.

En horas del mediodía en las instalaciones del CEF Nº 1 se hizo la entrega de premios en deportes electrónicos a Fermín Sierra, quien obtuvo la medalla de plata en FIFA 2017 jugando en la consola Playstation 4, destacándose que le entregó la medalla el jefe comunal trenquelauquense.

En pelota paleta los dos teams del Club Progreso ganaron las semis en horas de la mañana y por la tarde jugaron las finales. Es así que Felipe Butti y Alan Finalli, en sub 16, y Jerónimo Butti junto a Esteban Galmez, en la sub 18, almorzaron ayer y luego descansaron un par de horas sabiendo que ya le habían asegurado a Trenque Lauquen dos nuevas medallas.

n El ping-pong

Los representantes de Treinta de Agosto en tenis de mesa han tenido una muy buena primera final bonaerense. Guliano Mentasti cayó frente a un rival de Tres de Febrero en una categoría superior y acomodó su juego, y rodilla, algo lastimada, a medida que fueron pasando los partidos. Mientras que Tomás Soula, en sub 14, le ganó a un representante de Lomas de Zamora por 3 a 0 y así avanzó a semifinales.

Además, para Nazarena Márquez, la jovencita lanzadora de Treinta de Agosto, no fue una buena serie en lanzamiento de disco ya que acumuló tres intentos nulos y se despidió de la competencia.

Mientras que el elenco local de fútbol masculino ganó su partido sin jugar ante la no presentación de su par de Pilar, un equipo que tenía chances de meterse en la siguiente fase. Y el representativo de hockey femenino tenía ayer por la tarde su último partido pero no jugó ya que la alineación de Coronel Pringles no se presentó.

n Voley y básquet

Para las más pequeñas del voley del CEF Nº 18 este fue su primer año en una final provincial. Y las chicas comandadas por César Carnez debieron medirse ante rivales de mayor peso y nivel, situación que las llevó a perder todos sus partidos, pero siempre con la frente en alto y la alegría de estar jugando en escenarios novedosos. Asía ayer se despidieron ante Lanús con una caída 2 a 0 con parciales de 25/7 y 25/11. Bien por las chicas, que intentaron siempre darle batalla a un equipo muy superior.

En el básquet ocurrió algo similar, teniendo que jugar nuestros chicos un certamen ante equipos poderosos. Los “decanos” liderados por Claudio Maldonado se midieron ayer ante un elenco de Merlo en un partido muy parejo y disputado desde el arranque, y que solo se definió en los minutos finales. Y los de Trenque Lauquen habían caído en sus dos partidos anteriores por lo que no tenían chances de avanzar a la siguiente fase, aunque cerraron su participación ganando por 57 a 53.

Cierre de jornada

Por otro lado, el equipo de fútbol femenino le ganó 2 a 0 a un rival de Ituzaingo. Pero dependía de otro resultado para ver si clasificaba a finales, y finalmente quedó afuera por diferencia de gol.

En tanto, la ciclista Martina Navarro dio la gran alegría del día con doble medalla de plata. En tanto que Lázaro Gómez alcanzó el bronce también sobre las dos ruedas. A la vez que el equipo de newcom perdió contra un elenco de General Belgrano por 2 a 0 y no llegó a la final, pero jugará hoy por el bronce.

Reconocimiento

Además, un referente de las delegaciones locales que han participado en las finales de los Juegos, José “Cholo” Igartúa, fue reconocido ayer por su trayectoria, recibiendo una placa.