Continúan juntando firmas para derogar la reforma previsional

Durante todo enero y febrero el Partido Justicialista y Unidad Ciudadana juntarán firmas en rechazo a la reforma previsional aprobada por el Congreso en diciembre pasado ya que según manifestaron a pesar de que el gobierno obtuvo los votos necesarios para su sanción, la misma cuenta con la desaprobación de la mayoría de la ciudadanía.

La iniciativa que se está llevando a cabo en todo el país tiene como objetivo llegar al millón de firmas para que la normativa sancionada recientemente sea derogada.

La concejal por Unidad Ciudadana, Mónica Estévez habló de esta iniciativa y alertó que a través de diversos hechos concatenados del gobierno “el estado de derecho en nuestro país se está debilitando”.

n Firmas

Al respecto Estévez se refirió a la campaña de recolección de firmas: “Se han repartido las planillas en distintos lugares y a distintos referentes de los barrios. Comenzamos este mes y vamos a continuar durante el mes de febrero”.

Y agregó que “en los próximos días vamos a estar juntando firmas en la vía pública, pero en principio lo que se hizo fue entregar las planillas a referentes de distintos sectores de la ciudad”.

Asimismo explicó que “la planilla que se puede bajar de internet, contiene un proyecto de ley alternativo porque el objetivo es juntar un millón de firmas para que se derogue la norma aprobada y que se restaure la legislación que estuvo vigente hasta la sanción de la nueva ley. Porque si bien el gobierno tuvo los números para su aprobación, la reforma previsional es rechazada por la mayoría de la ciudadanía. Por eso creemos que es necesario el tratamiento y sanción de una nueva ley”.

n Preocupación

Por otra parte la edil se mostró preocupada por el avance a través de decretos del poder Ejecutivo sobre el resto de los poderes: “Veníamos advirtiendo, así lo manifesté en el Concejo Deliberante en la última sesión ordinaria, que a través de diversos hechos concatenados del gobierno el estado de derecho en nuestro país retrocedía o se estaba debilitando”.

En este sentido señaló que “con diversas acciones legislativas se pasó por encima del estado de derecho, de las leyes y del propio Código Penal, atribución que solo tiene el Congreso de la Nación”.

Y agregó que “con el nuevo Decreto ómnibus estamos asistiendo a un momento de regresión institucional. Es más, está en juego la República, el Estado de Derecho y la división de poderes”.

Al respecto aseguró que “con un Decreto de Necesidad y Urgencia el Gobierno introdujo un extenso conjunto de modificaciones en 192 artículos el DNU 27/2018 violatorio de lo preceptuado en el artículo 99 inc 3 de la Constitución Nacional que dispone textualmente: “…El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros”.

n ¿Necesidad y Urgencia?

Para Estévez el mencionado DNU no reviste “ni necesidad, ni urgencia. Es más, estamos en sesiones extraordinarias que bien pudiera haberse tratado. Modifica Leyes por Decreto, legisla contrariamente al Código Civil, modifica normativas del código Penal y Procesal Penal y tributaria”.

Pero además, según la dirigente, “eso sin dejar de manifestar la gravedad del contenido en temas como el Anses, autorizando a la realización de operaciones financieras con fondos de los jubilados y pensionados: la ampliación de las importaciones en detrimento de la industria Nacional cada vez más deteriorada; la liberación en el ingreso al país de automotrices; la modificación del régimen de sociedades comerciales tema excluyente del Código Civil, entre tantos temas que no solo implican el fortalecimiento de este sistema neoliberal sino que abren la puerta a negocios de los “amigos del estado/Macri”..

Por último Estévez remarcó que “me asusta que no se ponga una luz de alerta sobre este tipo de hechos que sin ninguna duda llevan al no funcionamiento de la división de poderes y por ende al estado de derecho”.