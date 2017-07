Construyen nueva pileta en Anexo Vilbazo

Se trata de una pileta especial, diseñada para el uso de tratamientos de rehabilitación. Contará con escaleras, gradas y andariveles de 1,5 mts. Además se levantarán nuevos baños y vestuarios para hombres y mujeres.

Según destacó el ingeniero Pablo Vicente, de Obras Públicas, “no se trata de una puesta en valor, es una obra desde cero, con todos los materiales nuevos y nueva tecnología” y destacó que “es una obra muy importante, principalmente para mejorar el servicio que se brinda actualmente”.

En el área donde hoy funciona la pileta se refuncionalizará, se construirán nuevas oficinas y consultorios.

Actualmente se están realizando el replanteo de obra y armando hierros, tanto para estructura resistente como para cimientos de la pileta.

Según lo previsto la obra estará concluida en diciembre próximo, con un presupuesto de 1 millón de pesos.

Además, el Municipio lleva adelante otras obras de salud. Entre ellas la ampliación del Hospital (primera etapa) por $ 19.692.000 y la ampliación del Hospital de 30 de Agosto por $ 2.600.000.

n Atención de salud

El Centro de Rehabilitación “Dr. Jorge Barracchia”, ubicado en las calles Paso y San Martín de Trenque Lauquen recibe pacientes, adultos y niños, con alteraciones neurológicas y traumatológicas, como ACV, amputados, post operatorios, fracturas y accidentes.

También se atiende en el Centro a aquellas personas que no puedan deglutir los alimentos; que no puedan hablar o no se les entienda; con alteraciones en la marcha (que no puedan apoyar o caminar); que no tengan fuerza en las manos o no puedan mover los brazos o ya no puedan hacer las actividades de la vida diaria.

En el Centro prestan servicios profesionales en fisiatría, fonoaudiología, kinesiología, psicología y terapia ocupacional.