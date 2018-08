Coninagro criticó el freno a la baja de retenciones y la reducción de reintegros

“Por el contexto, no era el momento de plantear un cambio en las retenciones. Se agrega intranquilidad e incertidumbre al sector del campo. Nos encontramos con un hecho consumado. Tenemos buen diálogo con el Gobierno, pero estas medidas imprevistas no contemplan las consecuencias. Esto no hace bien a las relaciones”, agregó en declaraciones a radio Continental.

Iannizzotto explicó que la decisión “afecta seriamente junto con el tema de los reintegros, que son básicos para poder ser competitivos. Las economías regionales reclaman mayor competitividad, porque pese a una mejor precio del dólar, que esperamos se mantenga, hay una fuerte presión impositiva junto al aumento energético y de combustibles. Afecta muy de lleno la posibilidad exportadora”.

“Todo esto va esmerilando la confianza del campo en el Gobierno, y la confianza es el elemento primordial. Esta semana fue muy agitada, con muchas llamadas e inquietudes. Todo esto no mejora sino que empeora la rentabilidad”, concluyó. (DIB)

