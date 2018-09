Conflicto docente: crece el descontento en la región

Ahora, ya en septiembre, la tensión se agudiza cada vez más si tenemos en cuenta los acontecimientos económicos de la semana negra que pasó con un dólar a la suba con lo cual los gremios se encuentran recalculando sus pedidos de paritaria.

En la región y viniendo de un cese de actividades de 72 horas la situación no difiere con el resto del territorio bonaerense con docentes y gremios esperando una resolución favorable. Existe mucha preocupación porque el salario “no alcanza” coincidieron varios referentes de la zona.

Guaminí

Desde la FEB de Guaminí, Liliana Wirz, dijo a Oeste BA que “nosotros tuvimos un acatamiento satisfactorio a las 72 horas de paro con un nivel de acatamiento grande, esto se da porque los docentes están disconformes con respecto al salario”.

En torno a los reclamos de infraestructura, mencionó que “acá desde el Consejo Escolar se han ido viendo las escuelas” aunque consideró que la reocupación para por lo salarial: “Estamos en la lucha constante viendo si podemos llegar a un acuerdo, no va nada al básico y las jubilados no cobran nada, están cobrando lo mismo que en diciembre del 2017. Existe un descontento muy grande. Veremos qué es lo que pasa, necesitamos una respuesta del gobierno”.

Sobre la postura de los docentes, Wirtz sostuvo que “en Guaminí hay de todo, algunos dicen que es un tema político, hay gente no hace el paro por esto, pero la mayoría vimos en este paro que hubo mayor acatamiento la disconformidad que existe porque en el día a día se complica, y eso que nosotros no tenemos que viajar mucho, pero es muy duro porque llegan los aumentos y el salario no sube como el resto de las cosas”.

Tres Lomas

Adriana Bonelli pertenece a la FEB de Tres Lomas y mencionó que “acá en Tres Lomas hemos tenido una gran adhesión a los ceses, esta semana la gente continúo con el paro. Además desde la sede local junto con gente de Salliqueló y Guaminí fueron a la movilización en La Plata reclamando sobre salario, infraestructura, etc”.

Bonelli resaltó que “estamos preocupados, se ha extendido mucho este conflicto y por lo que se ve, por lo que nos vienen ofreciendo, que no es suficiente, va a seguir. Hay una disconformidad que viene después de las vacaciones, y a pesar de la conciliación obligatoria los docentes locales se adhirieron al paro porque así lo creían. Los docentes están preocupados porque el salario quedó retrasado”.

La docente indicó que al principio no había tanta adhesión pero después los docentes se molestaron mucho con el adelanto del pago “eso fue para que no paren, molestó esta situación y las amenazas de descuentos de los paros, cuando siempre, todos los gobiernos, nos han descontado”.

En lo que es infraestructura, según Bonelli, en Tres Lomas las escuelas están en condiciones, “cuando ha habido algo se ha solucionado. El problema acá es el salarial, los equipos de psicología, el recorte de las escuelas técnicas y demás. Se complica el día a día, son bajísimos los salarios docentes. Muchos son jefes de hogar con hijos estudiando y se hace cuesta arriba”.

Sobre su postura de cara a lo que se viene remarcó que “siempre trato de apostar a la solución, son muchos años de conflicto y los hemos podido resolver, ahora está difícil pero apostamos a que se pueda llegar a una solución favorable”, dijo poniendo un poco de optimismo.

Rivadavia

“Realizar un paro de 3 de días en agosto quiere decir que es un conflicto que debería haberse resuelto antes”, dijo a este medio Darío Fernández de Suteba Rivadavia quien habló con este medio en compañía de Angeles Feu, de FEB de Rivadavia. Y agregó que “el viernes cobramos por adelantado, nos están pagando porque saben que no llegamos a fin de mes, lo que no quieren es firmar una paritaria en la cual se comprometan a ir dando lo que pauta la inflación”, señaló.

Los rivadavienses dijeron que “nos están dando una suma que fue lo que ofrecieron después de 9 encuentros paritarios, nos están dando algo cercano al 20% que no les llega todos, porque ahí está también la cuenta de material didáctico y demás. O sea que no es un 20% real, pero además un compromiso de volver a sentarnos en octubre a debatir cuál va a ser la inflación o cuál va a ser el aumento salarial, lo que es totalmente ridículo porque en realidad si hay un gobierno que quiere dar muestra de fe como el año pasado con la cláusula gatillo, ya lo hubieran hecho”.

“La cláusula gatillo, se ha con construido en una herramienta que sirve y compromete a las dos partes al terminar de discutir el salario, por lo menos una vez al año” y cuestionaron el estado en el que se encuentran las escuelas en la provincia, aunque destacaron que no es el caso de Rivadavia donde el Municipio, dijeron, trabajar bien en materia de infraestructura.

María José André de Udocba Trenque Lauquen, por su parte, también destacó la adhesión al cese de actividades: “El paro fue contundente” a lo que agregó: “En definitiva este es el paro que se había votado antes del receso invernal”.

En torno a los pedidos en la mesa salarial, la gremialista indicó que “pedimos un 30% y algo que impacte en el salario básico, no queremos más salario en negro. No podemos estar en agosto discutiendo paritarias”, cerró.