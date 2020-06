Confirman que proyecto para subir IIBB incluirá rubros agrarios y de internet

El presidente de la cámara de Diputados bonaerense, Federico Otermín, confirmó hoy que el proyecto para subir la alícuota de Ingresos Brutos que el oficialismo presentará en los próximos días incluye rubros ligados a la actividad agropecuaria y a la presentación del servicio de internet, además de a la actividad de los bancos privados.

Se trata de un proyecto que, como informó DIB, crea un “Provincial Solidario Covid-19” para mejorar el financiamiento del Estado bonaerense, afectado por la caída de la recaudación asociada a la merma de la actividad económica que se produjo por el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio.

La principal fuentes de recursos de ese fondo sería un incremento de la alícuota de IIBB a la actividad de los bancos privados que en términos generales casi la duplicaría: iría del 7% actual al 12%. En principio, esa suba sería “extraordinaria, por lo que estaría vigente solo hasta fin de este año.

Pero hoy Otermín confirmó a la agencia Télam que esa no será la única manera de financiar el Fondo: también se prevé una suba en la alícuota a los proveedores de internet y a un rubro clave en el costo de la producción agropecuaria, la “fabricación de insecticidas, plaguicidas y productos químicos de uso agropecuario”.

En el primer caso, se piensa llevar la alícuota de 4% a 6% en el caso de las compañías que hayan declarado ingresos por más de $ 500 millones en 2019. Respecto del rubro agropecuario, no se precisaron porcentajes. aunque voceros parlamentarios del FdT dijeron a DIB que la carga recaudatoria más importante no recaerá sobre este sector, sino sobre los bancos.

El proyecto comprende además la exención transitoria de Ingresos Brutos a pequeños contribuyentes que hayan facturado menos de $ 500.000 en 2019, medida que alcanzaría a 670.000 personas y representaría un costo fiscal de $ 400 millones mensuales. Tampoco se dieron precisiones, en tanto, sobre cuál es la recaudación prevista por esta legislación.

En el trámite parlametario de la iniciativa será particularmente relevante la posición de bloque opositor de Juntos para el Cambio en el Senado: sin su apoyo, al oficialismo no le alcanza el número para avanzar. Fuentes de ese espacio consultadas por DIB dijeron que aún no tienen precisiones sobre el articulado –el proyecto del oficialismo todavía no fue ingreso formalmente a la legislatura- por lo que declinaron fijar una postura.

A fines de abril, el senador oficialista Francisco “Paco” Durañona anunció un proyecto para subir un 30% IIBB para los contribuyentes con mayor capacidad de aportar. Además, incluyó una suba del impuesto Inmobiliario para los inmuebles con mayor valuación fiscal en las plantas urbana y rural, y bajas para las categorías menores. La iniciativa, sin embargo, o registró ningún avance hasta ahora. (DIB)