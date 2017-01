Confirman que el tumor de “Mili” “es maligno”

A través de la página de Facebook “Quejas Trenque Lauquen (Única)”, Silvia González, madre de Milagros Diez, la niña trenquelauquense que permanece internada en el Hospital Garrahan a raíz de un tumor en la médula espinal, dio a conocer el último parte médico y detalló que, tal como lo habían adelantado profesionales médicos consultados, se confirmó que “el tumor es maligno”.

Silvia expresó que “esto es una dura batalla”. “Todos los días nos encontramos con algo nuevo y lo vamos derrotando. Hoy nos dieron el parte y, como nos habían informado, el tumor es maligno”, sostuvo, y agregó que “lo que quiere hacer la parte de oncología es empezar con ‘quimios’, pero hasta ayer ‘Mili’ tenía fiebre”.

En este sentido la mamá explicó que “no le pueden poner un catéter por el momento por la fiebre, y para que no se infecte le van a poner una vía en el cuello”. “Hay posibilidad de que la vuelvan a operar. No tienen confirmado cuándo. Todo depende de cómo siga ella. Hoy probaron apagarle el oxígeno aún entubada pero no pudo”, señaló, y asimismo adelantó que “van a seguir probando hasta que puedan. Si no le tendrían que realizar una traqueotomía”.

Además la vecina marcó que “hasta hace unos días (‘Mili’) levantaba sus bracitos pero ya hoy ni los mueve y eso tiene preocupados a los doctores. Y puede ser que el mismo tumor esté haciendo esta fiebre y provoque un decaimiento en ella”.

n Sentimientos

Además en un mensaje emotivo Silvia expresó que ahora van “por la guerra más fuerte y dolorosa, que es el maldito tumor”. “’Mili’ es fuerte y tiene todas las ganas de vivir”, enfatizó.

Y al hablar de su sentimiento ante esta situación la madre indicó: “Se te cae el mundo al verla así. Pero delante de ella soy como fui siempre, la mamá insoportable que le canta, le habla, le baila, le sonríe a pesar de esto. Ella me conoció así y así voy a seguir”.

Sin embargo reconoció que “se torna muy difícil” pero “Mili” la “necesita así”. “Y de a poquito sacamos una muy leve sonrisa”, cerró.