Confesiones del hombre post moderno

Por: Jorge “Alemán” Azpiroz – Músico y escritor

¡Ahora comprendo más a las mujeres!!- exclamó visiblemente consternado un amigo que me crucé en pleno centro. Al preguntarle curioso a qué se debía su estado me confesó que cada día -obligados por un sistema perverso- a los hombres también les cuesta más estar perfectos, estéticamente correctos, llamativos y actualizados para poder seducir y llamar la atención del semejante. Aunque también para calmar el hedonismo moderno de vernos como una imagen solamente…

Me dejó pensando…así que salí con mi equipo de investigaciones peripatéticas a ver cuanto cuesta ser parte de este hedonismo moderno. “¡Es verdad! exclamó un vecino frente al municipio…ahora te pasás varios días a la semana en un gimnasio porque con un poco de panza te tratan como un criminal, igual rasurada queda bárbara!”… y continuó exaltado. “Para colmo me gasto un fangote de plata en revistas, videos y bibliografías que te enseñan como descubrir zonas erógenas, como reconocer nuevas sensaciones y qué decirle al oído a la amada/o en los momentos de transpirada agitación… Pensar que yo antes creía que el punto G, era una variante del punto cruz.

Envalentonado prosiguió… “ni hablar de seguir las modas a rajatabla, no salgo sin mis chicles dietéticos, mis pantalones bombillas tipo Doman y mis cejas depiladas…me tuve que comprar un caniche Toy para llamar la atención de las féminas cuando salgo de rotation. Me hice un blaqueo dental y ahora uso remeras estampadas con figuras de mediáticos!!!”, acotó completamente eufórico…

El bello y la bestia

¡Qué nos pasó que nos volvimos esclavos de la imagen!… ¿dónde quedó mi arrabal?… el problema es que ante tanta sobrecarga informática, cientos de semanarios, notas y programas, de panelistas unineuronales pontificando diariamente, no queda otra que caer en la tentación de privilegiar lo superficial y descuidar lo verdadero…lo interior… No veo que den consejos de la necesidad de ser mejores tipos, de ser solidarios y humanos… No veo a los conductores recomendando literatura o filosofía.

Pero el problema insisto, es que con estas modas muchos han quedado discriminados… ese tipo que vuelve cansado del trabajo, después de horas de viaje, ahora ya no puede caer en los brazos simples del amor sin antes ducharse, sacarse las medias transpiradas, la camiseta manchada por el laburo o sin afeitarse, porque ella – que acaba de mirar al galán o al actor perfecto en la novela- te va a comparar seguro!… y estarás irremediablmente perdido y desolado en la catrera!.

Antes un baldío, un simple banco de una plaza era suficiente porque solo importaba el amor y el deseo y no toda esta parafernalia aleatoria que te obliga a ser un semidios herculíneo en calzoncillos.

Uno en la cola del banco susuró: “yo habia leído que a las mujeres ahora le gustan los tipos románticos, que hablen lindo, que tengan poesía en la voz… me puse a estudiar poemas para dejarla muerta, pero igual me dejó de sopetón una noche en la que estábamos desnudos en el balcón y yo le recite entero una poesía de Gagliardi…capaz que no eran versos para esa ocasión, vistes…” me dijo apenado.

Una vecina apareció raudamente cuando me vio con el micrófono en la mano y me contó que su marido todavía está preso por “metrosexual”, yo le dije que eso no tenía nada de malo, pero acotó compungida: “no… el zoquete este toqueteaba mujeres en el metrobus!!!”…

Es que con este nombre: “metrosexual”, la modernidad define al hombre preocupado por la estética, la sensibilidad cosmética y el exagerado cuidado de su imagen..

Prestame la Depilady

Leyendo comprobé que toda la vida el hombre, en mayor o menor medida, se preocupó por su estética, en otras épocas las bacanales de “apolíneos” y hedonistas cuerpos desarropados, o en la Roma de sedas y flores con térmicos mancebos en aguas termales…más tarde las pelucas victorianas, las onerosas polainas, los sombreros como elemento de belleza, y mas acá la gomina, el bigote recortado con afección, los zapatos charolados y lustrados para seducir la noche y su brillo… Pero tal vez nunca como ahora, en donde el hombre de a poco va igualando el condicionante al que obligamos a la mujer por lo exterior, por la estética sublimada. Tanto es así que hoy día los hombres consumen casi el 30% de los cosméticos y casi las igualan en cirugías y retoques.

Estoy hecho un demonio

Al final del recorrido me encontré con un primo con ganas de hablar: “Yo me di cuenta que esta “moda cultura” se estaba haciendo carne en mi, cuando empecé a robarle el antiarrugas a mi mujer, a hacerme baños de crema y a depilarme cejas, pubis y adyacencias . Tengo una docena de boxer fluo, (uno con la cara de Arjona) y me corté el pelo como justin Bieber!!!… me gasto medio sueldo en masajes exfoliantes, hago sauna día por medio en el mismo spa de Oyarbide.. me hago peelings con leche de almendras y para estar a full con los nuevos tiempos, solo uso sábanas de seda y me acuesto unicamente con 5 gotas de Antonio Banderas..!

¡Es que somos víctimas de un sistema obsesionado con la perfección contínua!. Me insistieron tanto con el botox que te cambia la cara, etc…que ahora cuando salgo al centro muchos me confunden con la Duquesa de Alba!!!… y estoy a punto de encarar una ginecomastia porque mis pechos abandonados a su suerte por la gravedad newtoniana, se acercan peligrosamente a mi ombligo.” concluyó afligido.

Narcisos modernos

La cuestión querido lector, es que hoy, preso de estos nuevos tiempos, todos nos encontramos viviendo entre elastinas y colagenos, entre tantos hidratantes, tonificantesy aceites esenciales, que temo convertirme en esclavo de tanta adición por el cuidado externo…¡Algo de eso debe haber porque no paso un día sin preocuparme por mi belleza personal! Afortunadamente advertí que se me estaba yendo la mano cuando hipotequé el Citroen Mehari 84 por un implante de glúteos, cuando abandoné asados y salidas para evitar desgastes físicos o cuando me paso horas frente al espejo extasiado, pero sobre todo… cuando varias noches ante el acoso pasional de mi pareja, le respondo sin sacarme la máscara facial y la anteojera antiage…”¡lo siento querida, hoy tengo jaqueca!!”

PD: El problema no subyace en la preocupación por la imagen, (que todos tenemos y disfrutamos en su justa medida), sino en obedecer como modernos Narcisos, la exaltación del ego y que de tanto mirarnos en el río (espejo) terminemos ahogados -como el mítico griego- en lo más profundo de nuestra superficialidad.