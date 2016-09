Condenados a 16 y 8 años de prisión por el crimen del paraguayo

De nacionalidad paraguaya fue apuñalado en un pasillo de la casa donde vivía junto a Aníbal Cantero Villalba, en la calle Ameghino al 45. Era el 23 de marzo de 2012.

Tras una fuerte discusión los ahora condenados atacaron a lo dos moradores de la casa asestándoles varias puñaladas. Ambos fueron trasladados al hospital, Bernal murió al otro día y Villalba que tenía entonces 25 años, pudo superar el shock que le produjeron las puñaladas.

Los agresores pidieron la eximición de prisión que les fue concedida en primera instancia, rechazada y apelada en las distintas instancias hasta que llegaron al juicio en libertad.

Tras escucharse la palabra de los testigos, el fiscal Manuel Iglesias pidió la pena máxima para Altuna por considerarlo responsable de la muerte de Bovarín Bernal y 11 años para Islas por su participación en el hecho.

Por su parte los penalistas Víctor Hugo Rojas Centurión (de Altuna) y Horacio Samame (de Islas), pidieron la absolución o en su defecto el mínimo de las penas contempladas en el Código Penal.

n Fallo condenatorio

Ayer se conoció el veredicto suscripto por los jueces Alejandro Gutiérrez, Marcelo Centeno y Gabriela Martínez que señala textualmente:

n Condenar a Alexis Josué Altuna (31) domiciliado en Calle Antonio Díaz 238 de la ciudad de Trenque Lauquen, por ser considerado autor (art. 45 del C.P.) penalmente responsable del delito de homicidio simple en concurso real a la pena de dieciséis años de prisión de efectivo cumplimiento, accesorias legales y costas . (arts. 12, 29 inc. 3, 40 y 41 del C.P., y 531 del C.P.P.).

n Condenar a Jorge Omar Islas (40) por ser considerado partícipe secundario (art. 46 del C.P.) penalmente responsable del delito de homicidio simple en concurso real (arts. 79, 79 en función del 42 y 44, y 55 todos del C.P.), a la pena de ocho años de prisión de efectivo cumplimiento, accesorias legales y costas (arts. 12, 29 inc. 3, 40 y 41 del C.P., y 531 del C.P.P.).

Por aplicación del art. 371 del Código Procesal disponer las siguientes medidas:

n Imponer la obligación de presentarse diariamente en comisaría local en el horario que va entre las 20 y 21, a fin de certificar su presencia en esta ciudad.

n Mantener estrictamente la fijación de domicilios ya efectuada, no pudiendo cambiarlos sin autorización expresa del Tribunal, ni ausentarse de los mismos por más de 24 horas salvo previa petición ante este órgano, fundadas en circunstancias de excepcionalidad y neto carácter humanitario o sanitario.

n Someterse a las regulares verificaciones de actividades y mantenimiento del domicilio por parte del Patronato de Liberados, a quien se librara el oficio respectivo.

n Imponer una caución real de sesenta mil ($ 60.000) a Altuna y de treinta mil ($ 30.000) a Islas, sumas que deberán ser depositadas en una cuenta especial a ser abierta en el Banco Provincia, o en su caso ofrezcan bienes a embargo que estén a su nombre u ofrezca algún familiar o allegado iguales garantías, convirtiéndose él o los mismos en principal fiador sin derecho a ningún tipo de excusión.

Dichas cauciones deberán ser perfeccionadas en el término de treinta días hábiles a partir del día de la fecha. El incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones implicará la inmediata detención del encausado que en ellas incurriera, y su traslado a una unidad penitenciara”. Esto hasta tanto queden firmes las condenas que han sido apeladas por los abogados defensores.