Conclusiones tras la Primera Jornada de Derecho Animal

La Primera Jornada de Derecho Animal y Políticas Públicas (Construyendo un cambio de paradigma), que se realizó el viernes pasado en el Salón Auditorio del Colegio de Abogados del Departamento Judicial Trenque Lauquen, marcó de alguna manera la apertura a la comunidad del intenso trabajo que desde su creación viene desarrollando el denominado Instituto de Derecho Animal.

Disertaron los Dres. Sergio Moragues, director de Relaciones Institucionales del Refugio “El Campito”; María Picco, abogada del Centro de Prevención de Crueldad Animal (CPCA) de Bahía Blanca; y Regina Adré, del Instituto de Derecho Animal del Colegio de Abogados de Bahía Blanca.

En el encuentro se abordaron distintos ejes de la problemática, desde políticas públicas, control de la fauna urbana, herramientas y estrategias, e inclusión de mascotas en el ámbito familiar, a cuestiones legislativas provinciales y nacionales, el rol de la parte privada y cómo se litiga en las causas de derecho animal.

N Un delito penal

Vale resaltar, como señaló la Dra. Adré, que la Argentina es el segundo país en el mundo en considerar el maltrato animal como un delito penal, y que desde 1954 tiene una Ley de Maltrato y Crueldad hacia los animales que forma parte del Código Penal. “Hoy no sólo gracias al avance del derecho animal sino también al mejor posicionamiento y conocimiento del derecho de los animales por la sociedad, este tipo de causas empiezan a moverse”, comentó el Dr. Moragues, quien afirmó que aquel “que envenena un perro es un antisocial”.

Pero además Moragues admitió que no todos son avances. “También hay retrocesos”, reconoció, para expresar que “cuando el Estado no resuelve el tema de los perros en la calle con la única manera ética que tiene para hacerlo, que es castrando y disminuyendo la población, empiezan a aparecer problemas y caos social de vecinos contra vecinos”.

N Jurisprudencia

Y la Dra. Adré explicó que el Derecho Animal “es una rama que se ha ido acentuando con autonomía, normas diferenciadas y jurisprudencia propia”. “Estamos tratando de expresarle a la sociedad que con su trabajo y compromiso puede hacer que esa jurisprudencia se incremente y la legislación avance y se produzca el cambio de paradigma buscado”, concluyó.