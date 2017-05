Concejales rechazan el fallo de la Corte Suprema de Justicia

El cuerpo deliberativo, en su totalidad, presentó un proyecto de resolución, para expresar “su enérgica disconformidad con el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Muiña” que, por mayoría, declaró aplicable el cómputo del 2×1 para la prisión preventiva en delitos de lesa humanidad”.

La iniciativa, en su artículo 2do., establece además que una copia de la misma sea remitida a la Presidencia de la Nación; al Honorable Senado de la Nación; a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y a la Excelentísima Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En los considerandos los ediles sostienen que “sin perjuicio del irrestricto apoyo y respeto a la independencia del Poder Judicial que por siempre ha mostrado este Departamento Deliberativo, comparte los argumentos expuestos por la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) en cuanto a que al momento de resolver cuestiones que se vinculan a delitos de lesa humanidad se deben respetar los estándares internacionales de derechos humanos y cumplir con los compromisos asumidos a nivel internacional por la Argentina”.

n Argumentos

Y amplían que en ese sentido “este cuerpo deliberativo adhiere a la consigna que la ley más benigna debe ser interpretada y aplicada solo conforme a los estándares internacionales aplicables a delitos de terrorismo de Estado, como son los cometidos por aquellos que durante la dictadura militar utilizaron el Estado para llevarlos adelante”.

“Los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y los acusados y condenados por este tipo de delitos no pueden beneficiarse por institutos tales como el indulto, la conmutación de penas o la amnistía, cosas en las que nuestro máximo Tribunal ya ha se ha pronunciado”, agregan.

El cuerpo de concejales entiende que “el criterio adoptado implica un grave retroceso de una Política de Estado en materia de derechos humanos que ha sido delineada por los tres órganos del poder nacional, soslayando un principio fundamental como lo es el de la no regresión en la materia” y que no corresponde la aplicación del 2×1, en razón que la persona beneficiada “fue detenida cuando la norma estaba derogada y además porque se trata de una ley procesal”.