Concejales de UC le llevaron a Fernández diversas inquietudes

El bloque de concejales de Unidad Ciudadana solicitó días pasados una audiencia de trabajo con el intendente Miguel Fernández que se concretó el pasado viernes por la tarde. En una extensa reunión de tres horas, Unidad Ciudadana (integrado por los ediles Mónica Estévez, Federico Crowder, Pablo Larrosa y Martín Sotullo) esbozaron lo que a su entender serían las problemáticas y/o prioridades para este año 2018 en una agenda amplia de quince temas que, en su contexto, los llevaron a profundizar sobre todos los aspectos que hacen a la tarea municipal.

En este marco los concejales plantearon la preocupación por la situación económica que afecta a la ciudadanía trenquelauquense y la necesidad de abordar seriamente la resolución de las problemáticas diversas de los vecinos.

n Los temas

n Entre las temáticas abordadas, se plantearon las siguientes: Ordenanza de Adhesión de Responsabilidad Fiscal: En este punto, el bloque planteó las dos razones por la que se opusieron a su aprobación como la pérdida de determinación del municipio subordinándose a criterios que impone la Provincia quedando la comuna condicionada en la toma de decisiones. Por ejemplo, Trenque Lauquen tiene un perfil ambicioso de crecimiento y la necesidad de prestar nuevos servicios y, en ese contexto, se conversó sobre la imposición de la ley de que no se incremente la planta de empleados municipales.

n Vinculado con el tema anterior, los concejales señalaron que la propia ley impone al Municipio que la planta permanente, transitoria o contratada no se modifique. En este sentido solicitaron el cumplimiento del estatuto municipal -como se hizo en 2017- de pase de empleados jornalizados a planta permanente. Asimismo, se consultó por la situación de empleados contratados para que no cesen en sus actividades.

n Viviendas y veredas

n Otro de los temas relevantes fue la necesidad de construcción de viviendas para el distrito, frente a la gran demanda habitacional cercana a 3000 familias, el incremento de los alquileres y la imposibilidad de muchas familias de abonar los mismos. Dentro de este tema se profundizó sobre los distintos sectores sociales que requieren viviendas, las distintas alternativas de construcción para cada uno de ellos, las imposibilidades de planes de viviendas por parte del Instituto Provincial y la situación económico financiera del municipio para afrontar nuevos círculos cerrados.

n Con respecto a las obras que se están realizando en el área céntrica, UC planteó la reparación de las veredas, hecho que hace a acuerdos con los vecinos y comercios, pero también hace a la accesibilidad de las personas mayores y con capacidades diferentes.

n Respecto de la salud se plantearon problemáticas como la guardia, la situación de los profesionales médicos, se analizaron en detalle las obras que deberían realizarse por parte del ejecutivo municipal en el Hospital de Trenque Lauquen, la construcción de un nuevo geriátrico en Beruti, ampliatorio del Hogar Evita. Se analizó también la prestación de servicios de salud en las localidades del distrito.

n Situación económica

n Uno de los temas que tuvo un mayor abordaje y preocupación por parte de Unidad Ciudadana fue la problemática económica que atraviesan los comercios y empresas frente al impacto de los aumentos y la caída del consumo. Al respecto, plantearon la necesidad de buscar medidas de promoción y asistencia por parte de las áreas que tienen injerencia en el municipio. Vinculado con ello, se analizó la necesidad de trabajar fuertemente en promoción en el Sector Industrial Planificado para atracción de empresas, ventas accesibles de lotes y simultáneamente ir planificando un proyecto de desarrollo del Parque Industrial.

n Respecto de la problemática de los animales, y específicamente los hechos sucedidos con mordeduras, UC requirió el cumplimiento de la ordenanza en todos sus aspectos: continuidad de castración masiva otorgando al área de Zoonosis de todos los elementos necesarios para que los profesionales puedan desarrollar su tarea, ubicación de un predio en condiciones dignas para los animales abandonados sin dueño, profundizar la tarea de adopción, revalorización de la tarea de las asociaciones de protectoras dándoles mayor participación en la conformación de “la Mesa de trabajo” que obliga la ordenanza con participación de todos los sectores, designación de un responsable en zoonosis. Profundización de la tenencia responsable y severidad para quienes abandonan un animal. Y propuso que se implemente desde el Ejecutivo disposiciones para que los vecinos delimiten su vivienda de la vereda o vía publica toda vez que tenga un animal, impidiendo que el animal salga a la calle o muerda a transeúntes.

n Violencia de género

n Se puso de manifiesto la cantidad de casos de violencia de género y se analizó la necesidad de la creación del albergue para familias violentadas, abordándose también la situación laboral especialmente de las mujeres que quedan sin trabajo luego de los hechos de violencia debiendo mantener económicamente a sus hijos.

n Respecto de agroquímicos, UC solicitó se realicen nuevamente la toma de muestras en el distrito en árboles, tierra y agua. Respecto del convenio por el Código de zonificación en la localidad de 30 de Agosto se requirió se profundice paralelamente en el análisis ambiental que es preocupación de los vecinos e incide en su salud.

n Asimismo se señaló –ya se aprobó el proyecto de comunicación de esta fuerza política- la necesidad de refaccionar y asistir el Centro de Estudiantes de Trenque Lauquen en Bs. As. antes que comience el ciclo electivo 2018.

n Se expresó la necesidad de cumplir la ordenanza de auditoria de viviendas para que todos los adjudicatarios de Círculos Cerrados puedan tener un control sobre las obras realizadas.

n Se le requirió al intendente, ya solicitado con anterioridad, la realización de asfalto en las calles de la localidad de Beruti que circundan los planes del Plan Federal por la intransitabilidad en días de lluvias.

n Se explicó la iniciativa presentada en la sesión pasada del HCD de las acciones que incumple la Dirección de Defensa del Consumidor, en virtud que hay un trato abusivo por parte de grandes empresas para con ciudadanos de Trenque Lauquen, embargo de haberes y que se sienten indefensos ante tal situación.

n Y por último, entre otros temas, se le solicitó que se dé respuesta desde las distintas áreas toda vez que se realizan pedidos de informes no sólo porque reglamentariamente corresponde, sino porque reflejan problemas que le plantean los vecinos o necesidades que advierte esta fuerza política.