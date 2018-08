Con una feria del plato y un festival de box Berutti comenzó a festejar su 128º aniversario

En el caso del boxeo, el Polideportivo Municipal fue el escenario de siete peleas fiscalizadas por la Comisión Municipal de Boxeo y en las que se pusieron dos títulos de la Liga de las Estrellas.

En el combate de fondo, en el que se puso en juego uno de los títulos, empataron el local Román Sgroy y un púgil de la ciudad de América. En el caso del otro título en juego, se lo quedó el boxeador Fernando Sayago de Trenque Lauquen, quien enfrentó a Nicolás Soria, de General Pico, derrotándolo por puntos en un fallo unánime.

La feria del plato fue organizada por la subcomisión de danzas del club GIAT y, como cada mes, se realizó en la plaza. La actividad tiene como objetivo juntar dinero para competir en las “ABC”, que se desarrollarán el 7 de octubre en Trenque Lauquen.

PROGRAMA

El acto central por el aniversario de la localidad se realizará el sábado 25 a las 18 hs. en el Polideportivo Municipal y las demás actividades se informan en el siguiente cronograma:

• Sábado 11

13.30 hs: Gran barrileteada.

Predio: Entre calles Dorrego, Bonacorso y Di Lisio.

15 hs: Caminata, Uniendo las colonias que dieron origen a Berutti. Calle Dorrego, frente a la Escuela N°7.

Organiza: Sub Filial Lipolcc, Museo del Agro, y Jardín Maternal Rayito de Sol.

• Domingo 12 – 8 hs: Fecha de Hockey Mamis. En Predio Ferroviario.

Organiza: Delegación Municipal y Sub Comisión de Hockey del Club Giat.

• Viernes 17 – todo el día: Encuentro Regional de Handball.

En el Polideportivo Municipal, con equipos de Pehuajó, Trenque Lauquen y Berutti.

• Sábado 18 – 21 hs: Cena del 128° Aniversario. Club Giat.

• Domingo 19 – 15 hs: Festejo Día del Niño.

Polideportivo Municipal, Con juegos, inflables, sorteos y merienda.

Organizan: CEF N°18, Museo del Agro, Personal Biblioteca Pública y Delegación Municipal de Berutti.

• Lunes 20

Todo el día: Seven de Fútbol Infantil. Cancha del Club Giat.

Organizan: Delegación Municipal y Sub Comisión de Futbol Infantil del Club Giat.

15 hs: Bingo con Chocolateada.

Organiza: Centro de Jubilados.

Colabora: Delegación Municipal.

• Sábado 25

18 hs: Acto Central por el 128° Aniversario. En Polideportivo Municipal.

Organiza: Delegación Municipal y Jardín N° 904

19.30 hs: Encuentro de Música “Todas las Voces a Berutti”, 6° Edición. En el Polideportivo Municipal.

Organiza: Cooperadora del Jardín N° 904

Colabora: Delegación Municipal y Dirección de Cultura.

• Viernes 30: Celebración del 30° Aniversario del Geriátrico Evita. En Geriátrico Evita

Organizan: Dirección de Tercera Edad y Delegación Municipal

• Sábado 01/09 – de 17 a 19 hs.: Festival de Patín.

En Polideportivo Municipal

Organizan: Delegación Municipal y Club Giat.

• Domingo 02/09 a partir de las 10 hs: Jamboree de Hockey. En Predio Ferroviario.

Organiza: Sub Comisión de Hockey del Club Giat

Colabora: Delegación Municipal