Con recuerdos y homenajes el ex Comercial conmemoró sus 60 años de historia

Ayer por la mañana, la Escuela de Educación Media Nº2 celebró sus 60 años de historia con un acto del que participó toda la comunidad educativa que hoy integra esta importante institución local como así también ex directivos y alumnos que supieron pasar por sus aulas durante las distintas décadas en las que la entidad brindó su labor educativa.

La ceremonia contó con discursos que recodaron los inicios y posterior desarrollo de la escuela, una muestra fotográfica que expuso imágenes de las distintas promociones egresadas (desde la primera, en 1963, hasta la actualidad), una mesa con ricos dulces que pudieron ser degustados por los presentes además de la rica torta de cumpleaños. También hubo un momento para la danza y el canto que matizó el acto.

n Palabras

El ex alumno, ex profesor y ex preceptor Jorge Mariangelli fue el encargado de contar cómo fueron aquellos primeros años de la institución. En esa misma sintonía estuvo la ex docente del establecimiento Marisa Toselli quien abordó detalles del desarrollo de la entidad con diferentes anécdotas. También, la alumna de 5º año, Evelyn Mina, compartió, en representación del Centro de Estudiantes, su visión actual sobre el presente de la entidad educativa.

En ese marco, la profesora Yanina Peust leyó un texto que expuso detalles de la gestación de esta escuela hace 60 años y sus posteriores etapas. “La historia de nuestra institución comienza cuando un grupo de profesionales, profesores y vecinos de la comunidad, resolvió que Trenque Lauquen necesitaba un colegio comercial nocturno. Después de mucho esfuerzo y grandeza personal, el 12 de mayo de 1958 se logró que empezara a funcionar en aulas cedidas por la Escuela Nº2, bajo la dirección de Carlos Llera. Entonces, fueron creadas dos divisiones de 40 alumnos cada una”.

n Crecimiento

Seguidamente la docente señaló que “el grupo de profesores y personal directivo trabajó con asistencia y dedicación ad honorem, durante dos años, recién entonces el Ministerio lo reconoció oficialmente y ¡manos a la obra!: se creó una cooperadora para disponer de un espacio propio. Inicialmente se compraron dos galpones, ubicados en la calle 9 de Julio y Monferrand, donde todo el pueblo de Trenque Lauquen, a través de la cooperadora, aportó su costo. Luego, el 9 de julio de 1966, después de años de trabajo, quedó inaugurado en ese lugar un edificio de dos plantas.

“El día 8 de mayo de 1993 un hecho importante dejó huellas en la historia de la institución, el cambio de edificio que, a partir de esa fecha, compartimos con el Colegio Nacional. Todos los alumnos protagonizaron, en forma voluntaria, la mudanza del viejo edificio al nuevo y el día de la inauguración toda la comunidad educativa se reunió en el edificio viejo para ir caminando hacia el nuevo, dejando atrás un pedazo de esta querida historia”.

Sobre el final del texto, se puntualizó en que “la Escuela de Educación Media Nº2 (ex Escuela Nacional de Comercio) no se detiene, ya que no circunscribe su labor a los muros del establecimiento, llega al pueblo en distintas expresiones culturales, científicas y comunitarias. Ardua ha sido y es la tarea, pero hermosa la respuesta. Porque la realidad de hoy es el triunfo de la voluntad, del afán de hacer, del espíritu realizador y constructivo de nuestro pueblo, porque es una obra netamente trenquelauquense destinada a nuestros jóvenes, a quienes la escuela les pide que amen, trabajen y luchen para lograr la meta soñada y, cuando la consigan, las puertas de la escuela estarán abiertas esperándolos”.

n Proyección

Por último, la actual directora, Susana Toniolo, saludó y agradeció la presencia de todos los que se acercaron a la escuela a ser parte de este momento. “Y como recordar implica analizar el pasado para pensar el presente, queremos también proyectarnos al futuro. Entonces, estamos hoy aquí pensando en todo lo que ha pasado por nuestra escuela; y los ejemplos que nos han dado todos los que han pasado por ella nos tienen que incentivar para quererla y cuidarla”.

Por último, se reconoció con la entrega de un presente a los ex directivos de la institución antes de que el Coro Juvenil Municipal cerrara la ceremonia con la interpretación de distintas piezas musicales.