Con los candidatos ya definidos, la gente comienza a analizar a quién votará en las próximas PASO

El domingo 23 de junio el país se enteró a través de los medios de comunicación cómo quedaron conformadas todas las listas que participarán de las próximas elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

A partir de ese día, muchos ciudadanos argentinos comenzaron a analizar cada una de las nóminas con el fin de informarse debidamente sobre a qué nombres podrán beneficiar con su voto el domingo 11 de agosto cuando esta primera instancia electiva tenga lugar en la provincia y el país.

En este marco, La Opinión salió a la calle para conocer cuál es la visión del vecino al respecto, a poco menos de un mes y medio para la PASO. La pregunta fue concreta: “Luego de conocerse los candidatos que participarán en las próximas PASO ¿Ya tiene decidido a quién va a votar?”.

Este primer sondeo de opinión se realizó en la ciudad durante distintos días de esta semana y, en líneas generales, puede señalarse que hay muchos que ya tienen bien decidido a quien votarán mientras que otros, si bien lo saben, prefirieron no expresarlo públicamente. Por otro lado, también es importante el porcentaje de los consultados que señalaron no sólo no tener en claro a quién beneficiarán con su voto sino, también, desconocer a todos los precandidatos. Así uno de los análisis que se pueden realizar con números concretos marca que el 40 por ciento de unos 92 encuestados aún no tiene definido su sufragio.

n Decisión

Sofía expresó: “A nivel local no tengo idea a quién voy a votar ni quiénes van a ser los candidatos. A nivel nacional tampoco lo tengo decidido, pienso que habrá que esperar un poco para informarse bien y escuchar qué propuesta tiene cada uno. No es fácil. Estoy muy indecisa y creo que le pasa a mucha gente. Vamos a llegar al día de la elección y no vamos a saber qué hacer. Veremos…”.

En tanto, Mabel se mostró muy segura sobre cómo votará en las próximas elecciones. “Sí, sé muy bien a quién voy a votar. En Trenque Lauquen a Miguel Fernández porque estoy muy conforme con su gestión. A nivel nacional estoy indecisa, todavía no sé aunque creo que ni a la que estuvo ni al que está”, dijo.

n Más información

Por su parte, Franco comentó: “Todavía no me he informado bien sobre quiénes son los candidatos aunque a nivel local lo voy a votar al intendente Miguel Fernández porque creo que está haciendo las cosas muy bien. A nivel nacional, quizás vote a Cristina porque este presidente actual no ha hecho mucho por el pueblo. En Provincia tendría que pensarlo un poco más”, señaló.

Una opinión similar tuvo Adriana, quien comentó: “Estoy conforme con lo que está haciendo el intendente actual así que seguramente lo voy a votar a él. A nivel nacional y provincial aún no lo tengo decidido”.

n Internas

Beatriz prefirió no decir a quién votará a nivel nacional aunque afirmó que lo tiene muy decidido. A nivel local, en cambio, comentó: “Creo que el tema es complejo, lamentablemente no se ha llegado a una unidad de la oposición que hubiera sido lo mejor para todos. No sé si es una cuestión de egos, de poder o no sé de qué pero lo lamento porque me parece que los dirigentes no están a la altura de lo que el pueblo necesita. Así que a nivel local todavía no lo sé, pero sin dudas va a ser a alguien de la oposición”.

Norma tampoco quiso manifestar públicamente hacia dónde irá su voto. Sólo se limitó a decir: “Lo tengo definido. Hemos visto muchas cosas buenas y también estuvimos esperando mucho tiempo para que se concretaran otras. Es todo lo que puedo decir”.

Cristian, por el contrario, no tuvo inconvenientes al momento de expresar sus simpatías políticas y, por supuesto, hacia qué fuerza política irá direccionado su sufragio. “Tengo re contra definido a quién voy a votar. Va a ser la fórmula Fernández-Fernández a nivel nacional y, en Provincia, voy a votar a quienes van por esa misma línea, voy a meter boleta completa. A nivel local, con las interna que hay aún no lo tengo definido, pero soy peronista así que mi voto va al peronismo”, marcó.

n Dudas

Ricardo comentó: “Estoy dudoso. A nivel provincial voy a votar a (María Eugenia) Vidal y, a nivel nacional, al ingeniero. No hay otra alternativa. Yo lo veo así como productor y como ciudadano”.

Susana pidió tiempo para informarse mejor sobre quiénes son los candidatos y sus respectivos proyectos de gobierno. “La vedad que no tengo ni idea porque uno ya está descreído de todo. En realidad no conozco a los candidatos. Más adelante me pondré a analizar mejor las boletas”, señaló.

Sebastián, en tanto, indicó tener definido su voto con una boleta única. “Votaré en una misma línea a Mónica (Estévez), a (Axel) Kicllof y a los Fernández”, dijo.

María, por su parte, comentó: “La verdad no tengo ni idea, hace cuatro años que vivo acá pero no conozco aún a los candidatos. A nivel nacional sólo digo que tengo mucho miedo de volver a estar como estábamos. Si bien este presente es difícil, creo que hoy todo está orientado hacia un buen rumbo aunque cuesta pasar la tormenta. Tengo un poco de esperanza de que esto se solucione más allá de que falta un poco de tiempo para que todo se normalice. No creo que la solución sea volver a lo que había antes, no creo que Cristina vaya a salvar el país”.

En el resto de los comentarios recogidos por este medio en la calle pudo captarse este mismo panorama: muchos vecinos convencidos de su voto, varios indecisos y otros tantos que, seguros de a quién votar, prefirieron no hacerlo público. De más está decir que esta es sólo una primera tendencia que, con el correr de las semanas, puede modificarse o, bien, afianzarse cada vez más. Habrá que esperar para analizar con mayor precisión cómo evoluciona la visión que el vecino tiene de cada candidato.