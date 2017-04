Con intensas reuniones, todas las fuerzas políticas definen candidatos y estrategias

Momentos de reuniones y tensas negociaciones tienen lugar por estos días en los distintos partidos políticos los cuales se encuentran en plena etapa de definición sobre quiénes serán los que integren sus respectivas listas de candidatos.

La Opinión se comunicó durante la jornada de ayer con representantes de las distintas fuerzas políticas para informar sobre las últimas novedades al respecto y, principalmente, para conocer los nombres de los posibles candidatos. El esfuerzo fue infructuoso ya que cada uno de los consultados expresó que, desde su espacio, se encuentran aún en un período de mucho diálogo para definir posiciones en una eventual lista además de las estrategias a seguir una vez definidas las mismas.

n Gen y FR

Una alianza en puerta y cuya posibilidad de concreción se afianza día a día es aquella que tiene como protagonistas a los dirigentes del Gen y el Frente Renovador. Lucas Castrillón (Gen) comentó al respecto: “La semana que viene nos vamos a reunir, no hay nada definido aún”, dijo consultado sobre un rumor que lo señalaba a él y a Juan Pablo Ripamonti (FR) integrando una lista conjunta. “Personalmente estoy bastante complicado con mi trabajo así que tendré que analizar muy bien una eventual participación en una lista. La idea es generar un espacio común con el FR, un tercer espacio amplio que rompa con la polarización entre el kirchnerismo y Cambiemos que se busca instalar. En Trenque Lauquen tenemos muy buena relación con Juan Pablo Ripamonti así que nos juntaremos a charlar para ver qué es lo que sale”, dijo.

Por su parte, el propio Ripamonti comentó que “hay mucha gente interesada de muchos ámbitos no sólo del FR sino también gente que se quiere arrimar a este espacio, algunos que recién se inician en política y otros que han estado en varios cargos. Buscamos avanzar en charlas con el Gen tratando de cerrar temas relacionados con la campaña y prioridades que nosotros entendemos que van a ser ejes de campaña. Por el momento estamos en eso y no pensando en quienes serán los candidatos. Somos abiertos y esperamos a que la gente se acerque con sus propuestas”.

Consultado sobre si él tiene intenciones de renovar su banca, el edil aseguró: “Eso va a depender mucho de lo que diga Sergio Massa y Hernán Albisu, dependemos de su estrategia y de lo que ellos pretendan para Trenque Lauquen”.

n PJ y FpV

El presidente del Partido Justicialista, Diego Fernández, fue el único de los dirigentes consultados que aseguró a este medio sus intenciones de ser candidato aunque fue cauto al expresar que aún no es tiempo de confirmarlo ya que todavía quedan varias instancias de diálogo y negociación con otros sectores del justicialismo. “Uno está en política y siempre tiene ambiciones, pero me debo a un equipo, tengo la suerte de ser presidente de un partido político y serán los afiliados quienes me pongan o no en ese lugar. Si me toca encabezar una lista o estar en el segundo o el último lugar ahí estaré y pondré lo mejor de mí y trataré de llegar con la propuesta a todos los vecinos de Trenque Lauquen. Y en el posible caso de ser concejal trataré de representar de la mejor manera a todos los sectores de la comunidad. Estoy en política y tengo ambiciones, por supuesto, sino las tuviera estaría en una asociación civil sin fines de lucro o en Cáritas. Pero el lugar lo pondrán los afiliados y los dirigentes”, manifestó.

Asimismo, agregó que “hoy estamos reuniéndonos con varios sectores del peronismo, con varios compañeros sobre todo del FpV para alcanzar una unidad a nivel local. Con ese objetivo ya he tenido bastantes reuniones, también con Pedro Roig y vamos bastante encaminados en ese proyecto. No tengo dudas que vamos a poner de todos los sectores los mejores cuadros para armar la mejor lista, la más representativa que ayude a resolver los problemas que hoy tiene el distrito”.

En tanto, el concejal Federico Crowder, aseguró que desde el FpV “aún no se ha definido estrategia, aún no sabemos si va a haber internas en el distrito y por esa razón aún no hay listas de candidatos. Nosotros estamos recorriendo la calle desde hace un mes, visitando a la gente, no sólo en la ciudad cabecera sino también en Beruti y 30 de agosto”, dijo y fue contundente al señalar que “a nosotros nos conduce Cristina (Fernández de Kirchner) y vamos a responder a su liderazgo”.

n Cambiemos

El concejal Claudio Figal, quien lidera uno de los sectores del radicalismo local, contó cómo se está trabajando desde su sector de cara a los próximos comicios. “Apostamos a llegar a una lista de unidad como correspondería para apoyar al gobierno municipal. Nuestro sector tiene interés en mantener lo que tenemos, cumplimos el mandato dos concejales, Pierina Danda y yo, y la idea es mantenerlos, no los nombres sino los lugares. Por eso aspiramos a estar entre los cuatro primeros lugares de la lista y que la misma sea encabezada por el sector del intendente. Y, por otro lado, nosotros encabezaríamos la lista de consejeros escolares donde también pretendemos tener dos representantes”, afirmó.

Respecto de si existe la posibilidad de sumar a Unidos por Trenque Lauquen (el espacio liderado por el concejal Jorge Jordán) en esta negociación, Figal comentó que “con nuestro sector no ha habido conversaciones formales ni informales con UpTL hasta hoy, lo que no quiere decir que no podamos tenerlas en el futuro”.

Por último, aseguró que su sector ya tiene “una lista armada en caso de no llegar a un acuerdo. Nosotros estamos preparados para participar de una interna porque para eso están las PASO. Pero no sería conveniente adelantar nombres hasta que no se defina este tema”.

Y Jorge Jordán, de Unidos por Trenque Lauquen, expresó que desde su espacio “seguimos trabajando de cara a las elecciones, estamos armando la lista y evaluando cada una de las posibilidades aunque no se definió nada, calculamos que en un tiempo más definiremos todo. Por el momento estamos trabajando internamente y también hablando con distintas fuerzas pero siempre respetando nuestra idea de trabajo, escuchando a los vecinos y sus necesidades. En las próximas semanas definiremos de qué manera participaremos”, expresó.

Desde otros sectores, como UNA y el FIT también se ha manifestado la intención de participar aunque aún no hay definiciones concretas al respecto.