Con inscripción récord se disputará la tercera fecha del triatlón “6 Ciudades”

Esta tarde se disputará la tercera fecha del campeonato de triatlón “6 Ciudades” en Trenque Lauquen y hay muchas expectativas por lo que será el encuentro con mayor cantidad de inscriptos en el certamen.

Desde la Dirección de Deportes de Trenque Lauquen, por medio de su director Sergio Barbas, hicieron mucho hincapié en la seguridad del evento que comenzará en el balneario Cuero de Zorro, pasará por la ruta nacional 33 y finalizará en las calles de la ciudad.

El campeonato ya pasó por Pellegrini y Carhué y hoy recala en Trenque Lauquen para disputar una de las pruebas más exigentes para los competidores, ya que las distancias son un poco más largas con respecto a las otras sedes.

“Como sucedió con Aguas Abiertas, hemos ido mejorando año tras año y eso se refleja en el número de competidores que ya están anotados. Hemos ido de menor a mayor en cantidad y en calidad, porque somos muy exigentes en el grupo de trabajo y tratamos de estar en todos los detalles”, señaló Sergio Barbas.

Para la presente edición ya hay anotados 62 equipos y 24 individuales, y sin duda, será la fecha con mayor cantidad de participantes. “Se ha puesto muy competitivo y el nivel ha ido aumentando, además en las dos primeras fechas ganó un equipo mixto, así que seguramente todos quieran destronarlo, es el rival a vencer. Creo que esta todo dado para que sea el mejor triatlón”, agregó.

N En Cuero de Zorro

Hoy continuará la inscripción para quienes no la hayan podido hacer en forma online o estuvieran con los equipos incompletos y, paralelamente, se harán las acreditaciones de 14 a 16.30 en Cuero de Zorro, donde además se entregarán los chips oficiales de la competencia. La largada está pautada para las 17 y la disciplina que abrirá el fuego será la natación con un trazado de 950 metros. “La seguridad en el agua estará a cargo de dos lanchas con guardavidas de la Municipalidad y una lancha particular, y además estarán los kayaks de Jugo de Canoa, que marcarán el circuito para los nadadores”, añadió el director de Deportes.

Entre los aspectos importantes a destacar en materia de seguridad, hay que resaltar el balneario Cuero de Zorro permanecerá cerrado para el egreso de los vehículos hasta 30 minutos después de la salida del último nadador del agua. De esa manera, se buscará evitar la congestión en la ruta con los ciclistas.

n Por la ruta

Los ciclistas partirán desde Cuero de Zorro y recorrerán 27 kilómetros por la ruta nacional 33 hasta el ingreso al acceso Rodríguez Mera, donde se dará paso a la etapa de pedestrismo. Para esta edición, la Municipalidad colocó un bicicletero, para que las bicis no queden tiradas en el piso, principalmente las de quienes compiten en la categoría individual y deben continuar con la competencia.

En esta etapa también hay cuestiones reglamentarias y de seguridad para tener en cuenta por los participantes y los espectadores.

Para los ciclistas no se permitirá el uso de apoyabrazos ni ruedas lisas 26, 27 y 29,5 x 150, deberá utilizarse rodado semi slick o tacos.

Por su parte, en materia de seguridad hay que decir que el pelotón será liderado por el autobomba de los Bomberos Voluntarios que irá abriendo el camino. Además, habrá tres controles con patrulleros sobre la Ruta 33 para advertir a los automovilistas y realizar algunos cortes parciales. El primero de ellos estará pasando la curva del Balneario Cuero de Zorro, en sentido Trenque Lauquen – América, pero de la mano que va de norte a sur. El segundo puesto estará ubicado a la altura del monte, en dirección de sur a norte y el último estará en el Acceso Rodríguez Mera, por donde harán el ingreso los ciclistas.

En esta etapa los espectadores deben tomar mucha precaución para no interferir en la competencia ni perjudicar a los competidores. Es común que muchos familiares o amigos acompañen desde el costado de la ruta en autos o motos y que una vez que pasa el ciclista quieran acompañarlo a la par, pero eso está prohibido y desde la organización también destacaron que puede resultar peligroso para quien hace la maniobra como para los competidores o los vehículos que circulen en ruta.

En cuanto a lo estrictamente competitivo, el comisario deportivo de la etapa de ciclismo será Juan Pablo Danda, quien descalificará al ciclista que se vea beneficiado por alguna maniobra de alguna moto o vehículo. Esto se pone en práctica para evitar que los autos o las motos le “corten el viento” a los ciclistas.

Y tampoco los automovilistas podrán ingresar a la ciudad por el acceso Rodríguez Mera durante la competencia, deberán hacerlo por el acceso Juan Domingo Perón, estén o no involucrados en la competencia como espectadores.

N A correr

La última disciplina del triatlón será el pedestrismo con una distancia de 7.5K. Los atletas partirán desde el Acceso Rodríguez Mera hasta Regimiento 3 de Caballería y seguirán por esta hasta el Acceso Juan Domingo Perón. Allí doblarán y continuarán hasta la Virgen del Desierto, para retomar posteriormente por el Acceso hasta el Polideportivo. Una vez dentro del predio recorrerán una vuelta de 900 metros y finalizarán en la recta principal de la pista.

N Categorías y premios

En individual caballeros y equipo caballeros habrá cuatro categorías: A, hasta 29 años; B, de 30 a 44 años; C, de 45 a 59 años y D, de 60 años en adelante.

Mientras que en Damas, tanto en individual como en por equipo, habrá A (hasta 29 años) y B (de 30 años en adelante).

La categoría mixta será única, a partir de los 15 años cumplidos al 29 de febrero del año pasado.

En cuanto a los premios, habrá para los primeros de la general individual en damas y caballeros, y lo mismo para damas y caballeros por equipo.

Además, habrá premios del primero al tercero por categoría.

Por otro lado, pudimos averiguar los premios que aportaron algunas casas de electrodomésticos de la ciudad para sortear entre los participantes. Desde una batidora, hasta una plancha, una cafetera digital y una tablet son algunos de los premios que se llevarán algunos de los competidores.

N Sorpresa

Ayer al mediodía ya había caras de sorpresa y asombro en la oficina de la Dirección de Deportes por el movimiento que había generado el Triatlón y la buena aceptación que había tenido, algo que se veía reflejado con la cantidad de inscriptos. Con el correr de las horas, la empresa que regula y fiscaliza la competencia también se lo hizo saber al Director de Deportes, destacando que el de hoy será uno de los triatlones con mayor cantidad de equipos participantes en una región bastante amplia. Además se espera que hoy en el trascurso de la tarde se sumen más tríos y atletas individuales.