“Con esta decisión buscan tapar las medidas de ajuste”

El próximo presidente del PJ de Trenque Lauquen, Néstor Baselli y la concejal electa por Unidad Ciudadana, Mónica Estévez se refirieron al pedido del juez federal Claudio Bonadío de desafuero y prisión preventiva para la ex presidenta y actual senadora Cristina Kirchner; las detenciones irregulares de Zannini, en Río Gallegos; del ex canciller Héctor Timerman; Luis Delia, el procesamiento del ex secretario General de la Presidencia Oscar Parrilli y del diputado Andrés “Cuervo” Larroque y destacaron que la decisión vulnera las garantías constitucionales y pone en riesgo el estado de derecho.

En ese marco ambos dirigentes coincidieron en señalar que el objetivo de esta decisión es callar a la oposición y “tapar” las medidas de ajuste que el gobierno nacional está llevando adelante.

A las 19 se concretó una movilización en Plaza San Martín para manifestarse en contra de la decisión del juez Bonadío.

n Persecución

Según Néstor Baselli, la decisión de Bonadío “se enmarca en la persecución política a los opositores ya sea periodistas, políticos o sindicalistas. Porque no hay un argumento jurídico válido para la detención de la ex presidenta porque no hay delito”.

Asimismo señaló que “el memorándum fue aprobado por el Congreso entonces con el mismo criterio que se utilizó para dictar estas detenciones tranquilamente se podría pedir el desafuero y la detención de los diputados que lo votaron”.

Sin embargo Baselli consideró que el fin de esta decisión es “tapar las medidas de ajuste que se vienen o que ya ese están implementando como la reforma laboral, previsional, el tema de las tarifas. Y también de otros temas como la desaparición del submarino y sus 44 tripulantes o el asesinato por la espalda de un mapuche a manos de Prefectura”.

En este sentido aseguró que “este tipo de decisiones pone en riesgo el estado de derecho. Y más allá de las cuestiones partidarias esto puede sentar un precedente para que cualquiera pueda ser detenido sin que se respeten las garantías constitucionales”.

Mas allá de la figura de Cristina, el dirigente sostuvo que “me preocupan todos los compañeros porque no hay que olvidar que (Julio) De Vido y (Amado) Boudou por ejemplo también están detenidos sin que haya una sentencia firme y a pesar de haber estado a derecho siempre”.

Por último considero que el actual gobierno nacional está reeditando “La Revolución Libertadora de 1955 donde se perseguía y detenía a opositores sobre todo peronistas. Y desgraciadamente es algo que pone en riesgo el estado de derecho”.

n “Un día triste”

Por su parte Mónica Estévez, aseguró que “en realidad es un día muy triste. Esta decisión del juez Bonadío es el corolario de una cadena de hechos que se vienen dando en el último tiempo que claramente atentan contra el estado de derecho, las normas constitucionales y supra constitucionales. Porque se vulneran los derechos de quienes siempre estuvieron a derecho, ponen en toda la ciudadanía una luz de alerta sobre la intencionalidad manifiesta del gobierno del debilitamiento del sistema democrático con el fin de conseguir de sus fines económicos”.

Por otra parte reiteró que “la ciudadanía tiene que estar alerta. Y los dirigentes de otros partidos políticos también tendrían que hacerlo porque este gobierno hace lo que quiere. Hace mucho tiempo que no se veía algo así”.

Por otra parte la dirigente sostuvo que “estos hechos se encuentran concatenados con otros que se han venido produciendo en el país, con una gravedad institucional que nos alarma, no ya desde lo político sectorial y partidario, nos alarma como ciudadanos. La intención deliberada del gobierno, aliado con sectores de la justicia, corporaciones mediáticas de instalar un sistema neoliberal de ajuste feroz imponiéndose brutalmente sobre los ciudadanos a costa de cualquier precio”.

De todas maneras recordó que “el General Perón decía que cuando los Pueblos se cansan hacen tronar el escarmiento” para expresar su fe en que la ciudadanía no va a permitir que le recorten sus derechos”.