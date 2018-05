Con el doble voto del Presidente se aprobó en Salliqueló la Rendición de Cuentas 2017

El primero de los concejales en hacer uso de la palabra fue Rubén Embeita quien adelantó, que luego de haber evaluado distintos aspectos, el bloque de la UCR Cambiemos daría por aprobada la Rendición de cuentas, la cual afirmó, habla a las claras de prolijidad, transparencia y honestidad.

En referencia a lo expresado por Embeita el Concejal Nosetti aclaró, en el inicio de su extensa alocución, que desde el bloque de la Unión Vecinal la honestidad del Ejecutivo no estaba en juego, pero que su análisis se centraría en la falta de eficiencia.

A continuación hizo un repaso por diferentes temas a los cuales se refirió el Intendente Hernández en la Apertura de Sesiones, aseguró que a la planta aceitera que funciona en Quenumá le costó instalarse porque el Ejecutivo quería ubicarla en otro lugar, con respecto a la Ordenanza de Planificación Urbana afirmó que no se avanzó en nada, también se refirió al funcionamiento de la planta de silos “Se han presentado notas y estudios que aseguran que las plantas están trabajando de acuerdo a las especificaciones de la OPDS, en los papeles esta todo perfecto, pero en la práctica nadie controla lo que sucede a diario, que es algo completamente distinto” afirmó.

Luego habló del Basurero Municipal y aseguró que funciona peor que antes, criticó que aun no se haya construido el centro de almacenamiento transitorio de envases de agroquímicos cuando en el 2010 se aprobó su construcción.

Nosetti hizo un repaso por temas correspondientes a diferentes áreas municipales, haciendo hincapié en las falencias que a su entender se presentaban en la Rendición de Cuentas, como por ejemplo facturas donde no se especifican los materiales adquiridos, un listado de personas asistidas por Acción Social donde figura un beneficiario con el DNI cortado, otro caso de dos beneficiarios distintos con el mismo DNI, y beneficios que figuran anulados pero cuyo dinero fue retirado.

También hizo referencia a facturas sin fecha y otras a las cuales se las habían agregado con lapicera, por otra parte aseguró que se dio un aumento de subsidios coincidente con las elecciones del año pasado, en el mismo sentido hizo referencia a maquinarias contratadas para trabajar en el basurero únicamente durante esa etapa.

Luego afirmó que si bien no era injerencia del Municipio uno de los monotributistas que trabajó en la construcción del canal de la calle Brasil facturó más de lo que su categoría le permitía, y contrató personal cuando no estaba habilitado para hacerlo, y que de ese modo se tuvo trabajando obreros sin la seguridad correspondiente con el peligro que ello conlleva.

Con respecto a la construcción del asfalto de la calle América Nosetti expresó que la empresa constructora vino a Salliqueló a aprender, y que además con el tiempo perdido por la desadjudicación de esa empresa en la obra de la calle Brasil se desvalorizaron los fondos y se perdieron tres cuadras de asfalto.

El Concejal de la Unión Vecinal Salliqueló analizó las cuentas municipales en los siguientes términos: “El tribunal de cuentas pide los artículos 43 y 44, si nos quedamos con el 44 vemos que hay $12.148.000 de saldo a favor, pero si analizamos los saldos en otro sector Salliqueló al 31 de diciembre tiene un pasivo no corriente de $12.118.793 que es una deuda a largo plazo, una deuda a corto plazo de $4.510.000 que son todos los proveedores que se vencen en el mes de enero, y tiene una cuenta de terceros de $3.077.000 que son todas las retenciones en el caso de los sueldos que no le corresponden al Municipio que lo tiene que depositar en el mes de enero, esto hace que si descontamos el saldo afectado que tenemos para las obras, y teníamos en el balance $3.700.000 y debemos $4.500.000 tenemos un déficit de $800.000, si lo dibujamos aparece un saldo a favor pero en realidad tenemos un saldo negativo y por eso no podemos pagar las cuentas en tiempo y forma”.

Además Nosetti criticó la falta de avance en el proyecto del barrio FO.NA.VI, el canal de la calle Brasil y el ascensor en la Unidad Académica, sobre el cual expresó “Fue construido para dos alumnas que se movilizan en silla de ruedas, y se lo hizo de tal modo que las chicas no llegan a la botonera”, también criticó el hecho de no haber colocado iluminación LED en el alumbrado público.

Entre otros temas a los cuales hizo referencia Nosetti recordó la inundación de un establecimiento rural a cuyo propietario el Municipio debió indemnizar, ya que se produjo producto del movimiento de tierras llevado a cabo por maquinaria municipal y calificó esa tarea como ineficiente e innecesaria. Para finalizar informó que el bloque de Unión Vecinal daría por desaprobada la Rendición de Cuentas.

Desde el PJ FpV tomó la palabra el Concejal Sauer, quien comenzó expresando que en un análisis general el resultado del ejercicio económico muestra que hubo más gastos que ingresos, y dejó en claro su preocupación por la deuda flotante a corto plazo que en el 2017 fue de $4.500.000, y afirmó que significa un 17% más que en 2016 y casi el 30% más que en 2015.

Seguidamente se refirió al Hospital Municipal “Año tras año queda un disponible negativo. Se está llevando a cabo un proyecto de remodelación de algo más de $3.000.000 de los cuales ya se llevan ejecutados aproximadamente $2.200.000 y que no contempla la totalidad del oxígeno central que se había programado, el mimógrafo que todavía está parado, el aparato de Rayos X que se reemplazo está tapado y lleno de polvillo, podría repararse y dárselo a la localidad de Quenumá”.

Luego se refirió a la obra pública, asegurando que la mayoría de lo proyectado se encuentra a mitad de camino, y criticó los resultados de la pavimentación de la calle América.

A continuación se explayó respecto de las 6 viviendas sociales construidas por el Municipio “están casi terminadas y lamentamos en el lugar y de la manera que se están haciendo, porque tendríamos que dar ejemplo de un buen uso del suelo, y estamos construyendo 6 viviendas a comodato en un terreno en el cual la casa que está en la parte delantera cuando se sale al patio tiene la puerta de la otra casa encima, es lamentable que se hayan hecho 6 casas en un terreno donde por las dimensiones deberían ir dos o tres”.

También criticó el plan de 16 viviendas que está en construcción “ese plan se aprobó en el Concejo en el 2016, el 6 de junio del 2017 se realizó el contrato, el 15 la empresa dijo que estaba en condiciones de comenzar a trabajar, por cuestiones administrativas la obra se fue retrasando hasta llegar a diciembre del año pasado. Se están desarrollando 9 en Salliqueló, 2 en Quenumá y otra que ya está en condiciones, esperamos que se destrabe la construcción de las otras 4, porque el ejecutivo no tuvo en cuenta que debían contar con la aptitud de vuelcos cloacales”.

Sauer expresó que con el Fondo de Infraestructura Municipal se proyectó la pavimentación y entubamiento de la calle Brasil y la primera etapa de cloacas del Barrio Plan Federal I, la cual afirmó que no se llevará a cabo porque los fondos fueron destinados a la calle Brasil, al igual que Nosetti hizo referencia a la perdida de la cantidad de cuadras a pavimentar producto de la desvalorización de los recursos económicos.

Luego criticó el mantenimiento del alumbrado público, el estado del Palacio Municipal y reclamó que aun no se haya construido la rampa para discapacitados. También coincidió con Nosetti al afirmar que en los años electorales se incrementan los subsidios asegurando que el año pasado aumentaron en un 30% y enfatizó: “Lo más grave parece ser la preferencia que el Intendente tiene con algunas personas que concurren mes a mes a retirar un subsidio de la Municipalidad, por ejemplo un subsidio por alquiler de $4.000 en la primera mitad del año y de $5.500 para la misma persona durante la otra mitad, incluyendo una boleta de $6.000 por el arreglo del techo. Se subsidia el arreglo del techo de una vivienda alquilada cuando quien tiene que hacerse cargo es el propietario. El año pasado en el mes de julio pedimos un informe sobre el lugar donde funciona el programa Envión, para conocer el contrato de locación con ese lugar, se nos contestó que ese inmueble estaba cedido en comodato a esta persona y nos encontramos con un subsidio de $4.000 cuando es la esposa de un empleado municipal que el año pasado tuvo a cargo la Planta de Reciclado y anteriormente Servicios Urbanos, entonces de que transparencia estamos hablando cuando se destinan recursos sensibles del Municipio a palear situaciones que no son las que debemos atender”.

Luego Sauer aseguró que parte del fondo educativo se destinó a las actividades educativas de la Dirección de Culturales, Deportivas y Educación, cuando con parte de ese fondo que se podría haber atendido muchas de las necesidades de los establecimientos educativos, y afirmó también que con ese dinero podría haberse realizado parte de la escuela secundaria de Quenumá.

Sobre el área de Prensa y Difusión el Concejal expresó que se incrementó su presupuesto en un 35% y que eso también tiene que ver con la campaña electoral, hizo mención a que aún no se ha creado la Oficina del Consumidor, con respecto al área de Medio Ambiente Sauer dijo: “Su presupuesto aumentó en un 45%, siendo de casi 10 millones de los cuales algo más de 2 son para reacondicionar el basural, que consiste en correr montones de basura de un lado a otro para que los empleados puedan pasar”.

También se coincidió desde el PJ FpV con la Unión Vecinal respecto al reclamo sobre el funcionamiento de las plantas de silos y el depósito de envases de agroquímicos.

Refiriéndose a Quenumá aseguró que se le destinaron $800.000 pesos menos, con los cuales se podría haber reacondicionado el parque vial, y reclamó que se le destine el camión recolector o una ambulancia nueva ya que “esa localidad siempre recibe los cachivaches que le sobran a Salliqueló”.

En su alocución Sauer hizo referencia a que aún no se ha llevado el servicio eléctrico al Parque Industrial, sobre la Oficina de Empleo expresó que si no se generan puestos de trabajo de poco sirve la Oficina, al igual que el Concejal Nosetti afirmó que se adquieren productos fuera del distrito cuando podrían adquirirse a proveedores locales.

Luego aseguró que un Concejal está cometiendo el mismo error que cometió el Intendente cuando era Concejal “quiero hacer un paréntesis para separar la cuestión personal por el afecto que uno tiene con este Concejal que hoy comparte el recinto con nosotros, pero está cometiendo el error de facturar con su empresa al Municipio, por eso digo que con todo el respeto y el afecto hay que separar las cuestiones, pero como Concejales debemos decir la verdad, y pedir que el Concejal Torres debe desprenderse de esa doble facturación que tiene en su comercio, donde factura con boletas a nombre de su madre pero las órdenes de pago están todas firmadas por él”.

Para finalizar hizo mención al proyecto del barrio FO.NA.VI, al Polideportivo y el Centro Cultural cuyas obras se encuentran paradas, y anunció que no se acompañaría la aprobación de la Rendición de Cuentas.

La Concejal Jaqueline Labarere dio respuesta desde la bancada de la UCR Cambiemos, y comenzó llamando la atención sobre que el objetivo de la Sesión era tratar la rendición de cuentas “porque escucho de todo, cosas que se dicen en todas las sesiones, entonces se pierde el objetivo”.

Luego expresó que coincidía con su compañero de bancada Rubén Embeita y se refirió a las exposiciones de Nosetti y Sauer “hacen referencia a cuestiones políticas, al destino que ellos darían a esos fondos, pero quien decide esas cuestiones es el Intendente” y aseguró que desde los bloques opositores hay muchas críticas y pocas propuestas.

Labarere afirmó que al criticar al basurero se está cuestionando a los funcionarios de la OPDS que lo inspeccionaron, del mismo modo expresó que el Honorable Tribunal de Cuentas realiza controles periódicos sobre los gastos municipales, y que al cuestionar los concejales las cuentas estaban desacreditando al Tribunal de Cuentas.

Con respecto a los subsidios Labarere aseguró que previo a ser otorgados se realiza un estudio a través de profesionales para determinar si es necesario, en referencia al alquiler de maquinaria afirmó que se analiza el gasto y no el contenido, sobre la deuda flotante expresó: “por lo que expresan los concejales pareciera que no se pagó pero no es así, todos esos proveedores al termino de enero y febrero fueron solventados, para que quede claro que la deuda de $4.000.000 a la que se hizo referencia no quedó en la deuda misma sino que los pagos se realizaron con normalidad”.

En cuanto al proyecto del Barrio FO.NA.VI reconoció que debió haberse hecho más pero que a veces hay cuestiones que exceden a las decisiones del Intendente, refiriéndose a los fondos que se reciben.

Luego respondió a Sauer sobre la idea de llevar el equipo de Rayos X en desuso a Quenumá, afirmando que en su momento ya fue ofrecido al Dr. Fedelli, quien expresó tener un equipo portátil y que por ese motivo no le era necesario.

Respecto de las 4 viviendas aseguró que se está a la espera de una resolución, y sobre las 6 construidas con fondos municipales afirmó que son para subsanar emergencias habitacionales y por eso se entregan en comodato, ya que una vez resuelta la problemática pueden ser utilizadas por otras personas en esa situación.

Labarere expresó que se están realizando trabajos en el Parque Industrial Planificado, en cuanto a la utilización de luminarias led en el alumbrado público afirmó que se priorizó colocar mayor cantidad de luminarias.

También aseguró que la obra de cloacas en el Plan Federal no se pudo realizar por encontrarse las napas altas por lo cual se solicitó autorización a la provincia de utilizar esos fondos para la calle Brasil para evitar que se desvaloricen.

Luego de hacer un repaso por varios de los cuestionamientos realizados por la oposición aseguró que la Rendición de Cuentas demuestra transparencia no solo con palabras si no en los hechos.

Al finalizar su alocución hizo uso de la palabra nuevamente el Concejal Nosetti, seguidamente Bigliani y por último Embeita, quienes profundizaron y aclararon algunas de las temáticas ya tratadas para dar luego lugar a la votación sobre la Rendición de Cuentas, la cual fue desaprobada por Nosetti y Martinengo de la Unión Vecinal Salliqueló, por Sauer, Succurro y Bigliani del PJ FpV y aprobada por Labarere, Emebita, Carrie, Torres y Gastaldo, quedando aprobada por mayoría al hacer uso del doble voto el Presidente del Concejo.

