“Con el compromiso de sus docentes, la escuela pública sigue abierta”

La profesora y secretaria general de Udocba Trenque Lauquen, María José André, destacó el trabajo y esfuerzo que están realizando los docentes en el marco de la pandemia de Covid-19 y la situación de aislamiento, y aseguró que gracias a ellos “la escuela pública sigue abierta”.

Asimismo criticó el accionar de “ciertos sectores intermedios del sistema educativo”.

n “Actitud que desentona”

En primer lugar la dirigente sindical se refirió a la actual situación por la que atraviesa la educación en el marco de la pandemia de Covid-19 y aseguró que “la escuela pública con sus docentes en forma silenciosa está brindando las respuestas que la sociedad necesita, a pesar del accionar de ciertos sectores intermedios del sistema educativo que, afectos a prácticas de gobiernos anteriores, no se ajustan a las circunstancias, exigen lo que no se puede en este contexto y persiguen a directivos y docentes”. “Es una actitud que desentona con este momento histórico, en el que todos los sectores están trabajando de manera mancomunada y solidaria por el bien común”, señaló.

En este sentido agregó: “A pesar de ello, no bajamos los brazos en este difícil momento y generamos propuestas de diversa índole para llegar a nuestros alumnos y garantizar la continuidad pedagógica”.

n Esfuerzo

Sobre el trabajo y esfuerzo que realizan los docentes cotidianamente, André señaló: “Utilizamos nuestros propios insumos tecnológicos (computadoras, celulares) y afrontamos gastos de telefonía móvil y de Internet para encarar nuestra tarea diaria. Desde todo tipo de plataformas y recursos a nuestro alcance y el de nuestras comunidades educativas, a través de videollamadas, de aplicaciones de mensajería como Whatsapp, de programas educativos o de cuadernillos que distribuimos en las escuelas y viviendas de nuestros alumnos, generamos aprendizajes acompañados por el apoyo incondicional de las familias que colaboran en este nuevo desafío, en un ida y vuelta de comunicación permanente. Todo esto se suma al trabajo administrativo arduo, burocrático y hasta innecesario”.

Y añadió: “Los docentes extendimos nuestra jornada laboral atendiendo las necesidades que se presentan, y desatendiendo en ocasiones nuestras obligaciones familiares. Afrontando gastos extraordinarios que impactan notablemente en nuestra economía basada en nuestros magros salarios”.

n Compromiso

Asimismo la dirigente aseguró que se debe resaltar la valiosa labor de colaboración que realizan en la distribución de alimentos, poniendo en riesgo su salud “pero convencidos de que se trata de una tarea colaborativa e irrenunciable”, al tiempo que añadió: “Con el compromiso y la vocación de siempre, los trabajadores docentes seguimos con orgullo sosteniendo los procesos de enseñanza y aprendizaje en esta situación de emergencia que nos toca vivir”.